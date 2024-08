Mariana Arce, una abogada bonaerense de 31 años, cobró notoriedad en las últimas semanas debido a su breve y controvertido papel en la defensa del expresidente Alberto Fernández. La letrada lo acompañó en una entrevista con el diario español El País, en un momento crucial en que el exmandatario enfrenta una causa judicial por violencia de género, derivada de una denuncia presentada por su expareja, Fabiola Yañez.

La presencia de Arce junto al expresidente fue interpretada como un respaldo clave en medio de la tormenta mediática y legal que enfrenta Fernández. Sin embargo, en menos de 24 horas, la abogada se desvinculó abruptamente del caso, sin asumir formalmente la defensa, lo que generó especulaciones en torno al caso que involucra al expresidente y que acaparó la opinión pública nacional.

Quién es Mariana Arce, la abogada que acompañó a Alberto Fernández

Mariana Arce.

Más allá del vínculo con Fernández, Arce tiene una sólida carrera legal que comenzó hace más de una década, cuando representó a Argentina ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. A lo largo de los años, ocupó diversos cargos en la administración pública, incluyendo roles clave en la Auditoría General de la Nación (AGN) y el Ministerio de Economía.

En su perfil de LinkedIn figura que es doctora en Derecho y destaca su experiencia como auditora superior y asesora en temas jurídicos y legales, además de su colaboración en organismos internacionales como la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS).

Más allá de su trayectoria profesional, Arce había escalado a la mirada pública por su trabajo como panelista televisiva en C5N y como abogada de influencers y figuras públicas, una faceta que explotó con éxito en entrevistas y redes sociales. Esta exposición mediática también la llevó a ser noticia por su vida personal, especialmente por su relación con Alan Simone, un exparticipante de Gran Hermano.

La intimidad de la caída de Alberto Fernández: "Es una canallada"

Según trascendió, Simone, quien supuestamente era pareja de Arce antes de ingresar al show televisivo, la habría engañado con otra concursante, Sabrina Cortez. El escándalo llegó a tal punto que la producción del programa informó que Simone intentó reconciliarse con Arce al salir de la casa, pero ella se negó a recibirlo, un episodio que sumó otra capa de drama a su ya pública vida personal.

El paso de Mariana Arce por la política

Pero su vida personal y su carrera mediática no son los únicos aspectos destacados de Mariana Arce. En 2023, decidió aventurarse en el terreno político, lanzándose como precandidata a diputada bonaerense por Unión por la Patria. Durante su campaña, recorrió diversas localidades de la provincia de Buenos Aires, incluyendo Ayacucho, Dolores, Tandil, Balcarce y General Belgrano, donde se mostró compartiendo con los vecinos mediante diversas actividades.

En plena puja con la oposición, Arce, que integraba la lista del oficialismo, planteó su campaña con un enfoque en la educación, un tema controversial en la contienda electoral, subrayando que es "no sólo porque es un derecho, sino porque es el futuro".

Sin embargo, su carrera política sufrió un giro inesperado cuando, antes de las PASO, Arce decidió renunciar a su precandidatura. El detonante fue el anuncio de la fórmula presidencial de Sergio Massa y Agustín Rossi por Unión por la Patria, después de que Alberto Fernández desistiera de ir por la reelección, con la cual Arce manifestó estar en desacuerdo.

En un comunicado, la abogada expresó que "los acontecimientos de público conocimiento nos ponen en el dilema de acompañar a una fórmula presidencial que no representa a la militancia y, en lo personal, no me representa". En el escrito, que pareció poner puntos suspensivos a su carrera política, la abogada también mencionó que había llegado a la conclusión de que la mejor opción era dejar que quienes se sentían cómodos con esa representación fueran los encargados de defenderla.

Desde entonces, Arce decidió alejarse tanto de la política como de su actividad mediática, incluyendo su rol como panelista televisiva, una faceta que había explorado anteriormente.

