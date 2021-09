Renunció Biondi, hombre de confianza de Alberto

Las acusaciones de Cristina Kirchner contra el vocero de Alberto Fernández provocaron la primera renuncia “indeclinable” del gabinete. Además de ocupar el cargo de secretario de Comunicación y Prensa, Juan Pablo Biondi era uno de los funcionarios de mayor confianza del Presidente que llegó con él en diciembre de 2019 y ahora se convierte en el primero en irse tras la derrota electoral.

Su salida no tiene que ver con los números del domingo, sino con el señalamiento de la vicepresidenta. “A propósito de la categoría de funcionarios que no funcionan, el vocero presidencial escaparía a esa clasificación. Un raro caso: un vocero presidencial al que nadie le conoce la voz. ¿O tiene alguna otra función que desconocemos? ¿La de hacer operaciones en off por ejemplo? Verdadero misterio”, lanzó Cristina Kirchner en su misiva difundida este jueves. Y agregó: “No voy a seguir tolerando las operaciones de prensa que, desde el propio entorno presidencial, a través de su vocero, se hacen sobre mí y sobre nuestro espacio político”.

La vicepresidenta culpó a Biondi a pesar de que muchas veces era el propio Alberto Fernández el que filtraba la información. El Secretario de Medios se enteraba habitualmente por los medios las movidas presidenciales por las que fue acusado.

“Me ofenden y lamento las malas interpretaciones que hiciera sobre mi la señora vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner”, escribió Biondi en su carta de renuncia. Y detalló: “Siempre he sido una pieza de armonía, concordia y tolerancia en mis funciones y profesional en mi relación con los medios de comunicación”. Biondi entregó su renuncia en mano, luego de dialogar una hora con Fernández. Fue indeclinable. “No un show”, disparan en su entorno.