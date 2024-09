En medio de las tensiones en el radicalismo, el jefe de la bancada de la UCR en la Cámara baja, Rodrigo De Loredo, habló sobre la decisión de expulsar del bloque a los legisladores que se alinearon con el Gobierno en el veto presidencial a la reforma jubilatoria. Al respecto, aclaró en diálogo con PERFIL que si bien "no echaron a nadie", "tampoco rogaron para que se queden".

El cordobés intentó poner paños fríos a la interna, aclarando que la "atomización de las representaciones políticas" es producto de los "momentos complejos actuales", algo que "pasa en todos los bloques", por lo que la UCR "no es la excepción". Sus dichos tuvieron lugar luego de que el bloque se reuniera tras la decisión de la Convención Radical de suspender las afiliaciones de los cuatro diputados nacionales que votaron a favor del veto a la Ley de Movilidad Provisional: Mariano Campero, Martín Arjol, Pablo Cervi y Luis Picat.

El bloque radical en Diputados reconoce la ruptura, pero los legisladores mielistas siguen adentro

Continuando con esa premisa, destacó que el radicalismo "es el bloque que menos integrantes perdió" desde que Javier Milei asumió la Presidencia. "Mantenemos integrando el bloque con los 33 diputados", subrayó e insistió con que es "el bloque que más iniciativas reformistas concretó, toda vez que fuimos quienes más cambios formulamos a la Ley Bases, que finalmente fueron adoptados". "Somos los autores de la reforma laboral, que termina siendo ley (con cambios lógicamente), produciendo una reforma necesaria para los argentinos, así como también somos los autores de haber puesto límites a la 'calidad del ajuste' en las iniciativas previsionales y de financiamiento universitario", agregó.

Sobre el cambio en los votos de los diputados a favor del veto presidencial, indicó que "como todos los demás bloques, no estamos exentos de que un conjunto de diputados vote de forma diferente a las mayorías". En esa línea, opinó que los casos del radicalismo "suelen ser más ruidosos" porque su número de escaños, "al estar pivoteando sobre las mayorías, termina muchas veces resolviendo si una ley sale o no sale". "Sin ir más lejos, la insistencia del voto previsional registró 28 cambios de votos en favor del gobierno, pero evidentemente, el eje se trazó sobre los 5 votos correspondientes al radicalismo", sostuvo.

Mariano Campero, Martín Arjol, Pablo Cervi y Luis Picat.

De esa manera, acusó la decisión de la Mesa de la Convención de suspender las afiliaciones de Campero, Arjol, Cervi y Picat de ser "selectiva y parcial". "Tenés decenas de otros casos de dirigentes que han competido contra la UCR y no fueron sancionados", indicó. Además, explicó que "por amplia mayoría" se decidió no hacer lugar a dicha resolución ni al pedido "de una minoría" de expulsarlos.

En esa línea, añadió que la medida de la Mesa de la Convención "es arbitraria y deviene en ilegal" porque no garantiza "un derecho a la defensa" para los legisladores. "Los diputados no fueron notificados para dar sus argumentos; nuestro bloque tampoco. No comparto la postura que tomaron los diputados, pero tengo plena conciencia de que se trata de diputados honorables, de prestigio en su distrito y de mucha trayectoria", remarcó.

"No echamos a nadie del bloque por un sentido de responsabilidad, pero tampoco le andamos rogando a nadie que se quede", lanzó. Asimismo, sugirió que "aquellos que no se sientan cómodos con la postura que mayoritaria y democráticamente tome el bloque del radicalismo, pueden hacer lo que quieran".

Picat: "no descarto que el bloque radical se rompa y que algunos se vayan, hoy conviven dos visiones extremas"

También habló de la grieta en el partido, la cual describió como "una minoría que se identifica con las representaciones políticas de [Martín] Lousteau y [Facundo] Manes, que tienen un perfil ultra opositor al gobierno y mayoritariamente una representación del AMBA y la Ciudad de Buenos Aires" y, en la otra vereda, "una mayoría de radicales del interior que tienen una mirada más cooperativa con el gobierno, comprensiva de la necesidad del equilibrio fiscal para estabilizar la economía, que gobierna provincias y una gran cantidad de municipios; aunque marcando como principal diferencia con el gobierno la variable institucional".

En esa línea, envió un dardo para quienes "ventilan" las "diferencias en público", ya que "hay que tener temblanza y dejar los egos de lados". Por el contrario, invitó a "lavar los trapitos en casa". No obstante, apuntó a que "evidentemente hay sectores que ruinosamente buscan posicionarse desde las diferencias internas, generando un daño general a las representaciones del partido".

En tanto, ratificó que las decisiones futuras "se tomarán por mayoría y las minorías deberán acompañar o dar las explicaciones de no atenerse a lo resuelto democráticamente por la institución del bloque". "Busco que no me distraigan estos temas, y enfocarme en la agenda legislativa presente y futura", concluyó.

