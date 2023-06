Schiaretti apuesta por boleta corta en territorio bonaerense

El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, inscribió el miércoles pasado la alianza Hacemos por Nuestro País con la que competirá en las PASO de agosto y buscará su lugar en la grilla de presidenciales en las generales de octubre.

Luego de los coqueteos con Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales que terminaron naufragando la intención de armar un “frente de frentes”, el mandatario de Córdoba se lanzó con espacio propio y espera poder instalar su agenda “antigrieta” vinculada al “interior productivo”.

Córdoba tendrá elecciones provinciales el próximo 25 de este mes, justo el día después del cierre de las listas nacionales. Tras el alejamiento de Juan Manuel Urtubey del frente, en el comando de campaña de Schiaretti comenzaron a evaluar la posibilidad de jugar en la provincia de Buenos Aires prescindiendo de las categorías provinciales y municipales en la boleta. Ello implicaría que solo habría candidatos a presidente, vice, representantes para el Parlasur, senadores y diputados.

Según pudo saber PERFIL, la especulación que circula es que el compañero de fórmula de Schiaretti sea Florencio Randazzo, y la cabeza de la lista de diputado sería Hilda “Chiche” Duhalde, que se anotó para la contienda. Quien también tiene intenciones es Diego Bossio, quien también oficia como jefe de campaña del mandatario. Lo que queda claro es la dificultad que podría tener la candidatura del cordobés en desarrollar toda una estructura territorial en la provincia más grande y más poblada del país, sobre todo en momentos en que los espacios opositores más convocantes son JxC y el frente de Javier Milei.

Por otro lado, la referente bonaerense Graciela Camaño, quien trabaja cercana a Urtubey, no buscará renovar su banca en la Cámara de Diputados y además su sello partidario, Tercera Posición, se inscribió dentro de la alianza Juntos. Según pudo saber este diario, se debe a un acuerdo espejo con la Ciudad que involucra a su vez al dirigente gremial Dante Camaño. El acuerdo implica que Graciela no será candidata por dicho frente. Schiaretti sigue contando con el apoyo del economista Roberto Lavagna. El referente legislativo del exministro de Economía, es Alejandro “Topo” Rodríguez, hombre de la PBA. El Topo participará activamente en la campaña aunque no está definido si tendrá o no un rol electoral.

Durante los próximos días Schiaretti se abocará a la campaña provincial con el objetivo de ratificar el liderazgo del peronismo a la cordobesa. Martín Llaryora, intendente de la capital, es el candidato del oficialismo local.