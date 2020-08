El spot de campaña de Berni y la respuesta cinematográfica a las críticas de Frederic

Con un estilo cinematográfico y una cuidada estética que recuerda a los spots de campaña electoral, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires Sergio Berni lanzó en las redes sociales un video promocional de su gestión.

Retomando el ícono de "Super Berni" del helicóptero y de su incursión en medio de los operativos policiales, el funcionario bonaerense se mostró con un perfil de candidato, al cual ya había hecho mención su par a nivel nacional, la ministra Sabina Frederic.

En una reciente entrevista con Jorge Fontevecchia ella analizó el "fin electoralista" de los movimientos de Berni: "Lo manifestó y es completamente legítimo. Tiene una aspiración política además de trayectoria. Fue diputado provincial durante varios años después de ser secretario de Seguridad".

Sabina Frederic: "Me encantaría escribir sobre Berni"

"Me encantaría escribir algún día sobre Sergio Berni", agregó. Y aclaró: "Es una persona que tiene una trayectoria y una aspiración completamente legítima, como la de Patricia Bullrich, que se mueve en el mundo de los medios de comunicación para alcanzar ese objetivo. Otros desarrollan sus aspiraciones políticas en otros terrenos diferentes".

Días atrás Berni había rechazado los cuestionamientos de los intendentes y afirmó que lo tienen "sin ningún tipo de cuidado" las "miserias de la política". En declaraciones radiales, el integrante del Gabinete de Kicillof defendió su accionar, tanto en lo que se refiere a la lucha contra la inseguridad como su perfil mediático.

"¿Qué es una alta exposición? Salgo en los medios porque es una obligación, los actos de Gobierno deben ser comunicados. Además, yo trabajo en la calle, me ven deteniendo delincuentes, no me fui con los delincuentes a un estudio de televisión. Las cámaras están donde yo trabajo", remarcó Berni. Y añadió: "Después, las miserias de cada uno de los participantes de la política quedan a su criterio, me tiene sin ningún tipo de cuidado".

De este modo, rechazó las críticas que recibió de parte de algunos jefes comunales, tanto del Frente de Todos como de Juntos por el Cambio, quienes cuestionan su forma de llevar adelante el cargo.

Asimismo, se refirió a su tenso vínculo con la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic: "Me peleo para defender los intereses de los bonaerenses. Si me tengo que enojar y alzar la voz contra aquellos con los que tengo que alzarla, lo voy a hacer, sea quien sea".

"Tanto la ministra como yo queremos solucionar los problemas de la delincuencia. Cada uno tiene una mirada diferente, viene de un espacio diferente, de abordar y entender la inseguridad", concluyó el jefe de la cartera de Seguridad provincial.

