Tándem con Macron y la intención de no agitar las internas del Frente de Todos

“Quiero la foto con vos en el Arco del Triunfo”, le dijo Emmanuel Macron a Alberto Fernández. Ya se habían visto y fotografiado, pero el presidente francés lo fue a buscar al palco en el que esperaba la conmemoración del fin de la Primera Guerra, se retrataron y lo hizo acompañarlo a saludar al resto de los invitados, entre los que estaban el ex presidente Nicolas Sarkozy.

Una reunión bilateral, el Día del Armisticio, el panel sobre la guerra en Ucrania, el encuentro sobre Venezuela, el lanzamiento del Laboratorio de Protección Infantil y la cena con la que se cerró el foro. Alberto Fernández y Emmanuel Macron compartieron seis eventos en pocas horas y volverán a verse en el G20 de Bali. El estrecho vínculo que construyeron sorprende a la propia comitiva que admite: “Lo mal que nos va en la interna local no se condice con lo bien que nos va afuera”.

“Yo quiero agradecerle mucho a Emmanuel el modo en que siempre me ha escuchado. El modo en que ha atendido mis miradas. Y el modo también en que me ha acompañado en esta lucha por hacer una América Latina más igual y más integrada al mundo”, dice el Presidente en una entrevista con PERFIL y los medios que viajaron para cubrir la gira.

Fernández dejó Francia sin meterse en la batalla dialéctica con un sector del kirchnerismo que viene reclamando que desista de una candidatura y que lance un aumento con suma fija para los trabajadores. Sin embargo, la respuesta llega con la toma de decisiones, algo que muchas veces sus propios socios le reclamaban: el Presidente decidió lanzar un bono y no una suma fija como reclama la vicepresidenta y deja en claro que no dependerá de él, el debate por la suspensión de las PASO. Si quieren avanzar en evitar las internas, que miren a los legisladores y no a él.

El Presidente asegura que él no es obstáculo en la discusión por el futuro de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, ya que la discusión se tiene que dar en el Congreso, en donde cree que los votos no están. A pesar de que el ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro pone en voz de los gobernadores el reclamo de suspender las internas, el jefe de Estado asegura que no recibió un solo pedido de los jefes provinciales. En cambio, reconoce que los intendentes del conurbano bonaerense se lo plantearon semanas atrás en Almirante Brown. Allí cortó rápidamente la charla: “tienen que plantearlo en el Congreso”. Otra cosa que asegura es que diputados cercanos como Leandro Santoro, que también están en contra de no tener primarias, lo dicen “con prescindencia” de su figura.

“Todos queremos ganar” dice Fernández en la intimidad de la gira. Para el Presidente, lo necesario para un triunfo electoral no es dar disputas internas, sino resolver problemas como la inflación, hoy a cargo de Sergio Massa.

El ministro de Economía llegó a París este domingo por la mañana para sumarse a la comitiva presidencial que parte rumbo al G20 en Indonesia. Comparte con Fernández que el Gobierno debe afrontar la pérdida salarial con un bono y no con una suma fija, algo en lo que está trabajando. En lo que no coinciden es en el diagnóstico de las cuentas que dejó Martín Guzmán. A Massa le gusta repetir que Argentina estuvo en “Coma 4” y culpa al ex ministro de ocultar los verdaderos números, algo en lo que el jefe de Estado descree. Al fin del día, Fernández ve que el plan económico en el que se avanza es el propio, a pesar de que Cristina Kirchner y Sergio Massa lo desestimaban.