Tras la primicia de PERFIL, Macri publicó una serie de tuis sobre el coronavirus

Luego de la primicia de PERFIL, sobre la charla secreta entre Alberto Fernández y Mauricio Macri respecto de la reacción del Gobierno ante el avance del coronavirus, el ex presidente reaccionó con una serie de tweets.

Según pudo saber PERFIL, el mandatario no está de acuerdo con la paralización total de la economía del país y pidió seguir “el modelo inglés”. “Quiere que no hagamos nada y al igual que lo que sucede en Inglaterra, no tomemos medidas drástica”, explicó un funcionario de la Casa Rosada. Detallaron que Macri dio consejos e hizo hincapié en proteger la economía, tal como está haciendo Boris Johnson.

En este contexto, Macri convocó hoy a los argentinos a "estar unidos" y "acompañar las medidas del Gobierno" en el marco de la emergencia sanitaria por el coronavirus, al tiempo que advirtió que habrá "consecuencias económicas" y no se sabe "todavía cuán profundas van a ser".

"Estamos viviendo una experiencia inédita, frente a la cual debemos estar unidos y cuidarnos los unos a los otros. Si nos quedamos en nuestras casas mientras dura el aislamiento preventivo, podremos aplanar el crecimiento de los casos de Covid- 19", afirmó Macri.

En un hilo de tuits en su cuenta, el líder del PRO también pidió "estar unidos para enfrentar las consecuencias económicas y sociales de esta pandemia", que "están empezando a suceder y no se sabe todavía cuán profundas van a ser".

"Mientras tanto, queridos argentinos, mi mensaje es que nos mantengamos unidos, ahora más que nunca, y acompañemos las medidas que tomó el Gobierno. Seamos responsables y cuidémonos entre todos", expresó Macri.

A su entender, lo esta situación "confirma que la globalización y la aceleración de la tecnología crearon un mundo nuevo, en el que todas las personas están conectadas".

"Todos dependemos los unos de los otros. Necesitamos un debate profundo, una mayor coordinación de los países y fomentar el espíritu de colaboración internacional para que nuestra vida sea mejor en este mundo hiperconectado", resaltó el ex mandatario nacional.

"Si lo hacemos bien, y logramos desacelerar el crecimiento de la epidemia, podremos retomar nuestra vida normal lo antes posible. Esto bajará la angustia y la preocupación de todos. Un abrazo", finalizó el mensaje de Macri.

El ex jefe de Estado estuvo días atrás en Guatemala y generó polémica por decir que "más peligroso que el coronavirus es el populismo".