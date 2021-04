Un centenar de militares ya se despliega diariamente en el AMBA para cooperar

Con el despliegue de una posta sanitaria para testeos en el Club 12 de Octubre, en Laferrere, La Matanza, las Fuerzas Armadas iniciaron su participación en el nuevo esquema de asistencia dispuesto por el presidente Alberto Fernández en el que los militares extenderán su rol sanitario de la campaña 2020 para ayudar a contener la segunda ola. En la Ciudad de Buenos Aires, un centenar de ellos ya colaboran en 13 postas y superpostas repartidas en once barrios porteños.

“Nuestra tarea es de asistencia sanitaria a partir de que el Presidente conoce el expertise que tienen las FF.AA. en materia de sanidad, donde tenemos 17 hospitales militares distribuidos en todo el país, tres hospitales en la Ciudad, uno en el Conurbano, médicos y enfermeras militares, logística y tiendas de campaña, equipos de transporte para trasladarlo”, citó el ministro de Defensa, Agustín Rossi, en radio La Red. Y enfatizó que si tarea no es realizar controles a los civiles: “Quedó claro anoche, donde no había militares en la calle. Las Fuerzas Armadas no la van a parar porque no van a estar”.

Desde mañana, podrían conocerse nuevos despliegues de unidades sanitarias de las Fuerza Armadas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), en particular en otros puntos del conurbano bonaerense. Desde el gobierno porteño aún no han pedido que se añada presencia a los lugares donde ya colaboran aunque el requerimiento podría llegar también desde el Ministerio de Salud de la Nación.

En la Ciudad de Buenos Aires un total de cien militares se despliegan diariamente en 13 postas y superpostas –así las denominan de acuerdo a la cantidad de efectivos involucrados–, bajo control del Comando Conjunto de la Zona de Emergencia Metropolitana-CCZEM, que también coordina las operaciones al otro lado de la General Paz. Las tareas las cumplen durante horas del día y concurren desarmados tal como señaló Rossi en numerosas entrevistas la última semana.

En rigor, cada día, miembros del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea se distribuyen en los vacunatorios ubicados en River (Núñez), Fundación Pardes (Colegiales), Centro de día (Villa Crespo), Club Italiano (Caballito), Movistar Arena (Villa Crespo), Espacio Cultural Julián Centeya (San Cristóbal), Predio recuperado de San Lorenzo (Boedo), Centro Islámico (Palermo), La Rural (Palermo), Centro Cultural de Recoleta, Oscoema (Balvanera), la Usina del Arte (La Boca) y el Parque Roca (Villa Soldati).

Entre sus tareas, se ocupan de colaborar con la toma de temperatura, la vacunación por parte de personal de Sanidad Militar (profesionales de la salud de las FF.AA), los testeos, la logística de traslados de insumos y personal mediante con once vehículos de las fuerzas –colectivos, camionetas y ambulancias– y labores de ayuda en general y orientación.

En la provincia de Buenos Aires, por su parte, Carla Vizzotti participó ayer del despliegue de una posta reubicable en el Club 12 de Octubre, en Laferrere, La Matanza. La ministra fue acompañada por Inés Barboza, secretaria de Coordinación en Emergencias del Ministerio de Defensa de la Nación. Según informaron luego, durante la jornada se realizaron 120 testeos mediante hisopados y se confirmaron 20 casos de nexo clínico.

Al reciente redespliegue del hospital móvil del Ejército Argentino, frente al Hospital Militar de Campo de Mayo, en San Miguel, Defensa prepara el posible uso de los hospital donados por China y los tres que donó Estados Unidos en la última visita del jefe del Comando Sur, el almirante Craig Faller, de los cuales dos quedaron en manos de Salud ya. Gran parte de los recursos donados por ambos países, así como por Francia, en los meses previos de la pandemia ya han sido destinados al operativo de contención del virus.