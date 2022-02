Un ex espía dijo que le ordenaron buscar datos del "Pata" Medina

Un testigo clave prestó testimonio ayer por la causa “Gestapo sindical”. Se trata de Leandro Araque, un ex espía de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), quien reconoció ante el juez federal Ernesto Kreplak haber recabado información de manera ilícita sobre el líder sindical Juan Pablo “Pata” Medina, presunto blanco de persecución política.

Araque señaló responder al ex espía Jorge Sáez, apodado “el Turco”, y a Diego Dalmau Pereyra, quien fue director de Contrainteligencia de la Agencia bajo la dirección de Gustavo Arribas.

Dalmau Pereyra fue, junto con Juan de Stefano y Darío Biorci, uno de los tres integrantes de la AFI presentes en la reunión del Banco Provincia que llevó a la investigación en curso.

“Recuerdo que tuvo una reunión Dalmau Pereyra con Jorge Sáez y que, después de esa reunión, Sáez me comentó que Dalmau le requirió que se hicieran amplias tareas investigativas respecto del Sr. Medina. Más precisamente, me habló de que existiría una ‘precausa’ –no recuerdo bien cómo me lo dijo– vinculada a lavado de activos”, contó el ex agente al Tribunal Oral Federal 3 de La Plata.

Araque detalló también cómo habían sido las órdenes para aunar información sobre el referente gremial. “En principio nos pidieron dos cosas puntuales, chequear el domicilio y su entorno, todo lo que se viera en sus inmediaciones, y además determinar información que pudiera colaborar en una investigación de lavado de activos, como buscar testaferros o vínculos con determinadas empresas. Luego de ese primer informe se hicieron varios más, que son los que se exhibieron. Se volcaba toda la información que se obtenía y se hacía llegar al superior. Luego de hacer esas actividades, uno elevaba los informes y le perdía el rastro al caso”.

La búsqueda de información también incluyó a su entorno, por lo cual entre lo recabado figuran datos sobre los hijos de Medina y vehículos. Los informes eran elevados impresos o por redes de mensajería, como WhatsApp y Telegram. Araque, quien provenía de la Policía de la Ciudad, comentó que contaba con un usuario que le daba acceso a las bases de datos de la DNRPA y el Renaper.

“Lo que hacíamos eran tareas de inteligencia criminal”, agregó. “Estas consistían en tareas de campo, tales como chequear información, verificar domicilios. A veces se realizaban búsquedas mediante redes abiertas cuando se requerían amplias tareas de inteligencia; si no, era solo trabajo de campo”.

Según sostiene la querella, Medina habría sido víctima del armado de varias causas por parte de jerarcas bonaerenses, empresarios de la construcción y la AFI. Entre los imputados figuran Marcelo Villegas, ex ministro de Trabajo bonaerense, y Julio Garro, intendente de La Plata.

Araque se encuentra procesado por presunto espionaje ilegal en otra causa.