Una foto de Guzmán y Pesce para despejar dudas del mercado

En medio de rumores de tensión, el ministro de Economía, Martín Guzmán, se reunió con el presidente del BCRA, Miguel Pesce, “para coordinar líneas de trabajo, previo a la reunión con el FMI”, tuiteó el titular del Palacio de Hacienda. Tras dos semanas de calma, el dólar blue cerró ayer en $ 172, lo que implica una suba semanal de $ 15.

“El equipo económico trabaja unido bajo la conducción del presidente @alferdez (Alberto Fernández) con un objetivo común: que la Argentina crezca y se estabilice”, escribió el ministro. Buscó desactivar así las versiones que circularon en la jornada sobre un supuesto malestar de Guzmán con Pesce por la estrategia de la política monetaria del BCRA. El presidente Fernández retuiteó la foto de ambos funcionarios.

La divisa informal acumuló en las últimas tres ruedas un salto de $ 23, quebrando una racha de 12 bajas seguidas en las que había acumulado una caída de $ 46 frente al récord de $ 195 registrado el 23 de octubre. El blue recuperó ya la mitad del retroceso. De esta forma, la brecha cambiaria alcanzó a 115,67% en relación al dólar mayorista, que finalizó en $ 79,75, o sea un alza semanal de 65 centavos.

“La divisa norteamericana volvió a operar con tono comprador durante todo el desarrollo de la rueda, con importante protagonismo del Banco Central, abasteciendo los pedidos ante una escasa presencia de vendedores genuinos”, comentó Gustavo Quintana, de Pr Cambios. Según el mercado, la entidad monetaria vendió ayer US$80 millones, y en lo que va del mes la intervención arroja un saldo negativo de unos US$ 56 millones. El drenaje de reservas continúa, el stock bruto quedó en US$ 39.101 millones, y en noviembre acumula una sangría de US$ 755 millones. El CCL finalizó a $ 146, 55 un avance diario de 0,6% pero una merma semanal de 0,3% de la mano de una fuerte intervención oficial de venta de bonos.

A su vez, la divisa minorista para la venta cerró en $ 85,26, por lo que el dólar ahorro quedó en $ 140,68. El martes el blue tocado los $ 149. El financista Christian Buteler señaló que ahora rebotó “porque llegó al piso que el propio gobierno le pone con el 65% de impuestos”.

“Si el dólar oficial, al que nadie puede acceder, y los pocos que lo logran solo pueden comprar US$ 200, vale $ 140, cuánto tiene que valer el dólar libre?”, agregó. Fernando Baer, de Quantum Finanzas, sostuvo que “no sorprende que suba porque no cambió nada para que la gente salga a vender, el dólar ahorro te marca el piso, y ya no lo vendés porque creés que va a rebotar, porque no hay un cambio fuerte en expectativas para que eso se revierta”. El dato de la inflación de octubre de 3,8% muy superior a lo proyectado por las consultoras “asusta e impacta en expectativas”.

El analista Gustavo Ber coincidió en que “el dato de inflación no ayuda, más allá de venir acompañado de suba en las tasas; la dinámica a corto plazo va a quedar sujeta a las señales que lleguen de las negociaciones con el FMI, de ser positivas, se podrían mantener lateralizando, caso contrario se podrían reanudar mayores presiones al alza”.

El BCRA dispuso elevar a partir de ayer de 34% a 37% la tasa mínima garantizada de plazos fijos menores a $ 1 millón. Buteler objetó que “no es suficiente un alza de 3 puntos cuando el dólar libre sube 15% en 48 horas”.