Una jueza ordenó la libre circulación en Formosa

La Justicia Federal de Formosa hizo lugar ayer a un habeas corpus colectivo, presentado por el senador Luis Naidenoff, y le ordenó al gobierno de Gildo Insfrán que en un plazo de 72 horas dicte un protocolo de ingreso a la provincia garantizando la libre circulación interjurisdiccional en los casos que tienen un PCR negativo, que confirma que no atraviesen un cuadro coronavirus. Así como que también se resuelva la situación de las personas alojadas en centros de aislamiento.

La resolución, a la que accedió PERFIL y que lleva la firma de la magistrada María Belén López Mace, marca un quiebre en el tema judicial en el marco de las distintas polémicas atravesadas por el gobierno de Insfrán. Desde el comienzo de la pandemia de covid-19, la provincia fue eje de escándalos tanto por no permitir el ingreso de ciudadanos al territorio, lo que le valió un fallo adverso de la Corte Suprema de Justicia nacional, así como por los centros de aislamientos, en los que eran alojadas y retenidas personas aún cuando tenían PCR negativos en más de una ocasión.

El fallo de la magistrada, quien asumió en su cargo en noviembre pasado, también se presentó como disruptivo respecto de sus anteriores resoluciones en el tema, ya que siempre se había declarado incompetente en las distintas presentaciones que se habían realizado por el manejo de la situación sanitaria. Tras lo cual enviaba los recursos de habeas corpus a la justicia provincial, la cual está fuertemente sospechada por los alcances de la política sobre ella. Ese hecho incluso fue revertido en instancias superiores como la Cámara de Casación Federal o la propia Corte, que indicaron que el tema era competencia de la justicia federal formoseña.

En la resolución de 16 páginas, la magistrada parafraseó a la Corte Suprema que anteriormente sostuvo: “...aun cuando es cierto que no hay derechos absolutos, no menos cierto es que el poder del gobierno para recortarlos de acuerdo con sus necesidades, sean o no de emergencia, es mucho menos que absoluto”. Tras lo que mencionó que “los tribunales deben examinar con creciente rigor las intervenciones en los derechos individuales, a medida que estas se tornan más intensas y prolongadas, para establecer no solo si está justificada la validez en general de la medida, sino también su alcance”.

En su fallo, López Mace agregó que, por todo lo que expuso a lo largo de su resolución, consideraba que la provincia de Formosa, “a través de las autoridades competentes debe dictar en el plazo de 72 horas un nuevo protocolo que se adecue al Decreto Nacional, a los derechos allí resguardados como así también disponga los aislamientos sólo para los casos que la propia norma ejecutiva autoriza, lo contrario significaría una vulneración de garantías constitucionales y convencionales”.

Así como que también en el mismo lapso de tiempo, la provincia y/o Consejo de Atención Integral de la Emergencia Covid-19, “deberá verificar en el colectivo de personas que se encuentran cumpliendo el aislamiento con motivo de su ingreso a la provincia de los supuestos del art. 3 DNU 168/21 en los términos expuestos en la presente resolución, caso contrario deberá hacer cesar el aislamiento”.

La provincia apelaría la decisión

Todo indica que el fallo de la magistrada federal María Belén López Mace será apelado por el gobierno provincial de Formosa. Así lo hizo saber la propia fiscal de Estado, Stella Maris Zabala, en declaraciones a medios locales.

“La situación epidemiológica no sólo de la provincia, sino del país y el mundo está virando negativamente”, sostuvo la funcionaria en declaraciones publicadas por la agencia local Agenfor.

“Incluso, el mismo presidente Alberto Fernández ha dicho que hay que restringir las salidas al exterior y se debe ser mucho más cuidadosos con las zonas fronterizas por toda esta situación”, agregó justificando la decisión del gobierno de Insfrán.

El Gobierno de Formosa finalmente dio por terminada este jueves la fase 1 de la capital provincial, pese a que en esa jornada se reportaron más casos que el día en que se dispuso la misma, 19 contra 17.

Esta semana, diputados de Juntos por el Cambio se hicieron presentes y sufrieron retenes de la polícia. formoseña.