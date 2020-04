Valdés reveló secretos de Olivos en plena crisis: "Apareció otro Alberto" y "Ginés es su ídolo"

El diputado nacional Eduardo Valdés (Frente de Todos) contó algunos secretos tras bastidores de la vida de su gran amigo, el presidente Alberto Fernández, mientras se desarrolla la cuarentena y la crisis provocada por la pandemia del coronavirus. El legislador asegura que “apareció otro Alberto”, inesperado, el día que le tocó someter al país al aislamiento total y narró otros pormenores de su relación con sus colaboradores más cercanos. “Lo que a mi me gusta de Alberto es que construye la decisión, no decide por sí mismo. Y no es poca cosa eso”, afirmó.

“Me tocó estar con él el domingo que anunciaron la cuarentena”, relató Valdés en una entrevista con Viviana Canosa (Canal 9). “Alberto no estaba muy convencido de que no haya clases y de cerrar la economía. Vinieron Guzmán y Béliz, pero Ginés llevó a los mejores epidemiólogos, y decidió escuchar y acatar lo que dicen los profesionales de la salud. Ahí Alberto entendió que la vida es más importante que otras cuestiones”. “Ginés es el ídolo del presidente”, afirmó. “Él mismo dijo en esa conferencia de prensa que es ‘el comandante Ginés’. Tanto respeto le tiene que la última persona con la que toma las decisines de la cuarentena es González García y el gabinete de expertos”.

“Ahí apareció otro Alberto”, asegura Valdés. “Nosotros tenemos una relación en que nos podemos decir todo lo que pensamos, pero desde ese momento lo veo como que está despojado de algo”, afirmó, diciendo que el presidente “se jugó entero” el 20 de marzo, al firmar el DNU que estableció el aislamiento social preventivo. El diputado manifestó su preocupación “cuando veo que dicen que hay marketing detrás de esto” y criticó la “malvinización de la cuarentena”. “Acá puede suceder, como está sucediendo hoy, que tenemos menos de 100 muertos y que la cuarentena está rindiendo, puede ser que el 11 de mayo el pico se vaya para arriba, van a decir para qué nos hicieron hacer esto y encima estamos mal económicamente”, criticó.



Refiriéndose a los críticos de las medidas adoptadas para mitigar los efectos de la pandemia en Argentina, Valdés reclamó: “Nosotros pretendemos no hacer la cuarentena cuando el mundo dice que nosotros hemos hecho las cosas bien”. “La cuarentena surge, sirve, para mostrar lo mejor y lo peor de las personas”, agregó. “Hay líderes del mundo que piensan como yo, como López Obrador, que me han decepcionado por como se ha portado en esta pandemia; y hay líderes que no piensan como yo, como la señora Angela Merkel, que tiene toda mi admiración. Ella y Alberto son dos personas que piensan distinto pero les salió toda la humanidad para tomar decisiones”.

En la entrevista, Valdés se refirió al enojo del gobierno de Chile por las comparaciones que Fernández hizo el pasado viernes sobre las cifras de contagios de coronavirus en ambos país: “En Chile están enojados porque Alberto hizo comparaciones con cómo nos va a nosotros desde que tomamos la decisión de la cuarentena y cómo le va al resto de los países”. Con respecto al escándalo desatado este lunes por un retuit “por error” del presidente, Valdés dijo: “Nunca comprendí a cultura Twitter, no lo hago, no tengo, no soy de tuitear. Alberto es muy activo, yo no comparto esas cosas”.

DS