Vidal retomó los escenarios 360º y repitió la idea de “no volver al pasado”

por Ezequiel Spillman

Metida de lleno en la arena electoral, la gobernadora María Eugenia Vidal arrancó ayer con una serie de actos con el formato 360 grados. Rodeada de un grupo de candidatos, encabezados por Cristian Ritondo, el ministro de Seguridad bonaerense y candidato a diputado nacional, la mandataria apuntó que “esta no es una elección más” y dijo que se trata de “la elección más importante desde la vuelta de la democracia después de la de Alfonsín”.

“En esta elección vamos a elegir en profundidad: la oportunidad de seguir cambiando, de seguir logrando cosas que parecían imposibles, de salir adelante con nuestras dificultades, o volver al pasado”, planteó en Junín.

Antes de comenzar el acto, había estado charlando animadamente con Ritondo y con María Luján Rey, la sorpresa de la lista bonaerense y madre de una de las víctimas de la tragedia de Once. “¿Cómo te trata tu nuevo rol de candidata?”, le preguntó la gobernadora a la debutante en la lista. “Muy bien, estoy tranquila”, le respondió, rodeada de masitas, medialunas pequeñas, gaseosa y mate. Allí también estaban el secretario de Medios, Mariano Mohadeb, y el candidato a diputado provincial Alex Campbell, mano derecha del jefe de Gabinete Federico Salvai.

Minutos después, Vidal dijo que no había que “volver al pasado” y aseguró que “el pasado es el abandono, la mentira, las falsas promesas, el sometimiento”. “Todo este equipo que trabajó cuatro años es consciente de lo que falta. ¿Hicimos suficiente para los hospitales? No. ¿Reparamos todas las rutas? No. ¿Resolvimos todos los problemas que tienen las escuelas? No. Pero empezamos. Es fácil ocultar los problemas cuando no hacés nada”, destacó Vidal. “Hoy, con algunas caras nuevas que nunca vimos y con otras que conocemos bastante, los mismos que fueron parte de ese pasado de 28 años que encontramos, son los que nos prometen futuro”, resaltó.

En el acto también hablaron el intendente local, Pablo Petrecca; el vicegobernador bonaerense, Daniel Salvador (con un discurso adormecedor), y Ritondo, quien debutó en el formato 360 grados.

De buen humor, la gobernadora también estuvo con los candidatos a diputados Waldo Wolff (uno de los voceros oficiales preferidos por la Casa Rosada, quien busca su reelección), Silvia Lospennato (reconocida por su lucha a favor de la legalización del aborto), el radical Miguel Bazze, la peronista pichettista Claudia Rucci (va de diputada provincial) y el hijo del vicegobernador (se llama Sebastián pero la mayoría, al no conocerlo, lo llama “el hijo de Salvador”).

Tras el acto, María Luján Rey se volvió con Ritondo. Se habían conocido varios años atrás, en la Legislatura porteña cuando, en silencio, Ritondo sumó a su equipo a algunas de las víctimas de la tragedia de Once. Se trata de Leonardo Sarmiento, quien fue una de las tristes caras de la tragedia cuando la mitad de su cuerpo quedó atrapada en uno de los vagones del tren de Once. En ese momento, gracias a la obra social de la Legislatura, pudo tener cobertura de las más de diez operaciones que se realizó. “Estaba lastimado, vivía de changas y Cristian lo trajo a la Legislatura, le era muy difícil trabajar de algo en esa condición de salud”, recuerdan en el oficialismo. Rey y los familiares no se olvidaron. Ahora se los verá juntos, como nunca, en la campaña.

Hoy, con Macri y Pichetto

A media mañana de hoy se presentará, con un acto, el lanzamiento oficial de la campaña bonaerense con el presidente Mauricio Macri y la gobernadora, María Eugenia Vidal, como principales figuras.

La actividad se dará entre las 11 y las 13 en La Plata, en el hotel Gran Brizo de La Plata. Se espera que allí lleguen 250 intendentes, candidatos a intendentes y legisladores provinciales para escuchar la arenga del Presidente, la gobernadora, el jefe de gabinete bonaerense, Federico Salvai, el ministro de Asuntos Públicos, Federico Suárez, y el vicegobernador Daniel Salvador. También estará presente el candidato a vicepresidente, Miguel Pichetto.