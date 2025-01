Villarruel perdió a Rucci y crece su aislamiento

Claudia Rucci es una histórica dirigente del PJ no kirchnerista. No solo es hija del sindicalista de la CGT asesinado por Montoneros sino que fue una de las figuras que había reclutado, no bien asumió en diciembre de 2023, la vicepresidenta Victoria Villarruel. Sin embargo, ayer la dirigente y ex diputada decidió dar un paso al costado y dejó

“Hoy presenté la renuncia, por motivos personales, al cargo de Directora General del Observatorio de DDHH del Senado de la Nación. Mi agradecimiento a todos con los que compartimos el esfuerzo en pos de que los Derechos Humanos sean de todos y para todos! Muchas gracias!”, expresó Rucci en redes sociales al despedirse.

La decisión no fue una sorpresa en el Senado: hacía largos meses que Rucci no se la veía activa políticamente para el armado de la vicepresidenta.

De hecho, aunque suele negarlo a sus interlocutores, quien viene caminando el territorio bonaerense para Villarruel es el senador Francisco Paoltroni, quien fue echado de La Libertad Avanza tras no acompañar la postulación de Ariel Lijo a la Corte y, peor aún, tras criticar públicamente al asesor presidencial, Santiago Caputo.

El senador Paolotroni, de Formosa, bajó el perfil luego de que blanqueó que estaba armando políticamente para la vice. Incluso fue a ver a su empresa a Gustavo “Lacha” Lázzari para intentar sumarlo para la Provincia. No avanzaron.

Con todo, para Rucci, quien toda la vida militó en territorio bonaerense, ya venía siendo extraño: supuestamente Villarruel quería darle volumen político a su figura. Ante la consulta de este diario Rucci se limitó a decir que fueron “cuestiones personales” y que no dará más explicaciones públicas, y se refirió a su posteo en redes sociales.

Sin embargo, según pudo saber PERFIL, el malestar creciente de Rucci no solo se dio por el caso Paoltroni sino por diferencias “insalvables” con la estrategia política adoptada por Victoria Villarruel.

En particular, hoy el círculo de decisiones se basa en los “villarruelines”, un grupo de jóvenes muy activos en redes sociales. Uno de ellos es Juan Martín Donato, “El Cocinero”, quien es uno de los artífices de los mensajes que generaron la furia de la Casa Rosada vinculados al sueldo de los senadores.

A él se le suman otros como uno de los hijos de José Luis Acevedo, quien estuvo a cargo de Corredores Viales y ahora irá a Ciencia y Tecnología. Acevedo es peronista PRO vinculado a Diego Santilli pero llegó al Gobierno por su amistad con el fallecido Guillermo Ferraro.