Los diputados de la Coalición Cívica y el PRO, Mónica Frade y Fernando Iglesias, protagonizaron hoy un cruce durante un debate sobre las víctimas de la pandemia, en una discusión por la que el legislador macrista fue tildado de "cagón".

La presidenta de la comisión de Derechos Humanos y Garantías, Sabrina Ajmechet, impulsaba un proyecto de su autoría para declarar el 20 de marzo de cada año como "Día de Duelo nacional en homenaje a las víctimas de violaciones de Derechos Humanos en el marco de la pandemia por Covid-19".

En un plenario conjunto con la comisión de Asuntos Constitucionales, los integrantes de cada fuerza fueron tomando postura sobre el proyecto, que más tarde obtendría dictamen favorable.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El diputado de Unión por la Patria (UxP), Daniel Gollan, quien durante los años de pandemia se desempeñó como ministro de Salud bonaerense, defendió las políticas sanitarias adoptadas en aquel momento y recordó que las medidas tenían aval del sistema científico, y fueron tomadas por el Consejo Federal de Salud, con el acuerdo de todas las fuerzas políticas.

Alfredo Leuco desmintió al aire y dejó expuesto a Fernando Iglesias: la reacción del diputado

Admitió que "con el diario del lunes" algunos podían interpretar que hubo "excesos", pero reafirmó que con la información que se contaba en ese momento, y en medio de la incertidumbre que había respecto de un fenómeno de emergencia global como la pandemia, las decisiones fueron las correctas.

El diputado del PRO, Damián Arabia, desmintió a Gollan respecto de que en Argentina se actuó como en otros países del mundo al recordar que solo aquí hubo un "vacunatorio VIP" y funcionarios que estaban "de joda" en la Quinta de Olivos.

Por su parte, Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, lamentó que el debate se manchara por los "baldes de mierda" que se estaban "tirando de un lado y del otro". "Terminemos con esta cuestión de carancheo que me da vergüenza", reclamó el legislador.

A su turno, Hugo Yasky (UxP) rechazó la caracterización de lo sucedido como una "sistemática violación a los Derechos Humanos" durante la pandemia, y consideró que no podía compararse esa situación "con el terrorismo de Estado y el genocidio" de la dictadura militar.

En 2021, el Covid-19 mató en Argentina a 25 mil personas que no deberían haber muerto

"Es necesario que en la Argentina rindamos homenaje a quienes perdieron la vida, pero también que hagamos un reconocimiento expreso a aquellos que en función de la tarea que desarrollaban y como un imperativo solidario con el resto de la comunidad dieron su vida trabajando en hospitales, salas de terapia intensiva y en los lugares para seguir produciendo alimentos y combustibles", continuó el líder de la CTA de los Trabajadores.

El cruce entre Mónica Frade y Fernando Iglesias

La tensión llegó a su punto máximo durante la intervención de Frade, quien recordó que se había ocupado personalmente de dar cuenta de las violaciones a los Derechos Humamos en las provincias donde se estaban cometiendo esos delitos, como en Formosa, mientras "otros como los hoy oficialistas nunca pusieron el cuerpo".

Iglesias se dio por aludido y empezó a gritar, interrumpiendo a Frade, quien le espetó "Vos te borraste. El único que vino es Waldo Wolff. Vos te borraste. Vos sos un cagón", despotricó la diputada de la Coalición Cívica.

Luego le pediría disculpas al legislador del PRO, aunque a medias: "Disculpe, diputado, lo que le dije. No es que no lo piense pero está mal que se lo diga".

Al igual que Ferraro, quien había hablado de "carancheo", Frade denunció que en el plenario de comisiones se estaba "haciendo una cuestión político partidaria" en la que no quería "entrar".

Como Yasky, también rechazó que se intente emparentar el día de Duelo por las víctimas de la cuarentena con el 24 de marzo, al considerar que se trataba de "cosas completamente distintas".

A continuación le llegó el turno a Iglesias de hacer su descargo después de haber sido llamado "cagón" por Frade. "Me ha dicho cagón alguien que ni siquiera me puede mirar a la cara mientras le estoy contentando. Este cagón fue el que en el 2008 fue uno de los diputados que denunció al Gobierno kirchnerista como lo que era: una asociación ilícita", arrancó.

"Éramos 10 diputados de la Coalición Cívica que seguíamos la denuncia de (Elisa) Carrió preparada por la diputada Paula Oliveto, y entre ellos estaba yo y Patricia Bullrich Y no estaban muchos de los que ahora abren la boca", continuó. "Este cagón fue el que firmó la denuncia contra el kirchnerismo sabiendo las consecuencias de ello cuando casi todo este país era kirchnerista. No sé donde estaban los que hoy me dicen cagón", siguió Iglesias.

El diputado del PRO negó que se pretenda una igualación con lo que pasó en la dictadura, pero ratificó su visión de que durante la pandemia "hubo un plan sistemático de violaciones a los Derechos Humanos que (el ex ministro de Economía Martín) Guzmán denunció cuando dijo que la cuarentena siguió porque le convenía políticamente al Gobierno".

Con información de NA

Gi