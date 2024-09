Liliana Franco sobre el presupuesto 2025: “Si el Parlamento no lo aprueba le da más beneficios al Gobierno"

Javier Milei se hizo presente frente al Congreso e hizo la presentación del presupuesto 2025, lo cual dejó cierta incertidumbre tanto en los empresarios como para el mercado y a eso hay que sumarle las dudas sobre si será aprobado por los diputados y senadores. En este contexto, este medio se comunicó con la periodista, Liliana Franco.

“La semana que pasó, frente a un Congreso que no le está dando la razón, no lo está apoyando y los votos no le sobran precisamente al ejecutivo, la pregunta era qué van a hacer si no les aprueban el presupuesto”, comentó Liliana Franco. “Es un presupuesto bastante difícil que los senadores y los diputados tengan voluntad de aprobar sin mirarlos demasiado, ya que hay un severo ajuste para las provincias”, agregó.

¿Qué podría ocurrir si el presupuesto no es aprobado por el Congreso?

Posteriormente, Franco planteó: “De no aprobarse el presupuesto, el Gobierno va a prorrogar nuevamente un presupuesto ya prorrogado”. Luego, manifestó que, “acá hay un problema, porque algunos especialistas dicen que no se puede prorrogar tantas veces y otros dicen que sí, lo cierto es que esto va a ser para polémica en el caso de que el parlamento no lo apruebe”.

“Si el parlamento no lo aprueba le da más beneficios al Gobierno, en el fondo al Gobierno le conviene que no se apruebe el presupuesto”, sostuvo el entrevistado, que después completó: “Le conviene por un lado por las cuentas porque tiene una subestimación de crecimiento y tiene una mayor inflación, con lo cual, va a tener más manejo discrecional de fondos”.

Presupuesto 2025: los números que no cierran

En cuanto a "las inconsistencias", Franco definió que hay "números que no cierran". En referencia a "cómo van a crecer las exportaciones al 100 por ciento con un crawling pew que va a ir al 1 por ciento". Además, "los precios de los commodities están bajando, pero supongamos que se mantienen en estos valores, pero al campo se le dijo con este presupuesto que no habrá quita de retenciones".

Presupuesto 2025: las provincias deberán negociar con el Gobierno

Por otro lado, la periodista señaló: “Las provincias se van a encontrar con un problema, porque ya descubrieron que este Gobierno no les transfiere, hay que mirar los números, el mayor ajuste se hizo en las transferencias a las provincias”. A su vez, remarcó que, “las provincias van a tener que tomar una política de ir a sentarse a negociar”.

Para finalizar, Franco expresó: “Después de lo que habló Milei, las cosas se ven bien en lo económico pero mal en lo político, se pueden diseñar muy buenos programas económicos, pero si no se maneja una buena estrategia política de negociación, puede ser un problema serio”.