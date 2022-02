Ya con el fuego más controlado, el Presidente recorrió junto a Valdés las zonas afectadas

El presidente Alberto Fernández y el gobernador Gustavo Valdés dejaron atrás los cruces y ayer se reunieron para sobrevolar las zonas afectadas por los incendios forestales en Corrientes, que ya llevan arrasadas más de 900 mil hectáreas.

El viaje del jefe de Estado no fue sencillo: aterrizó al mediodía en Posadas, Misiones, en donde mantuvo un encuentro con la máxima autoridad de la provincia, Oscar Herrera Ahuad, y el dirigente radical. De allí, y luego de esperar dos horas por las condiciones climáticas, partieron hacia el campamento montado en la zona de San Miguel, en el centro norte de Corrientes.

Fernández aprovechó la ocasión para reunirse con brigadistas, militares y bomberos que combaten los incendios, un gesto esperado por la administración Valdés. De hecho, un legislador provincial del bloque oficialista, de confianza con el gobernador, le indicó a PERFIL el jueves que “era necesario” que el Presidente esté en la zona.

En este escenario, el mandatario correntino no dejó de pedirle a la Casa Rosada en las últimas semanas asistencia para combatir los siniestros y un fondo compensador por las pérdidas. Reclamos que para el líder del gobierno nacional no pasaron desapercibidos y por eso mencionó, en un acto en la Escuela de la Familia Agrícola Ñanderoga, que “el gobierno nacional estuvo en contacto siempre enviando ayuda para controlar los incendios, con recursos y facilidades”.

Y definió: “Tenemos que prevenir todo lo que sea necesario para que estas cosas no ocurran más. El mundo ha cambiado y debemos entender que no hay tiempo que perder. El cambio climático no es un problema del futuro sino del presente, y esto que nos está pasando es necesario entenderlo y afrontarlo”. Acto seguido, se dirigió a “los bomberos, brigadistas locales y de todas las provincias, a las fuerzas de seguridad nacional que han estado acá colaborando con Corrientes en un momento tan difícil, a nuestros hermanos bolivianos por la ayuda y al gobierno de Brasil que ha enviado brigadas”, a quienes agradeció por “el coraje, el empeño y el esfuerzo que han puesto”.

Por su parte, el ministro Cabandié anunció que su cartera incrementará en 10 mil millones de pesos la inversión para la conformación del Fondo Nacional para el Enriquecimiento de los Bosques Nativos. Fuentes oficiales indicaron que este aumento en los recursos destinados al Fondo Nacional de la Ley Nº 26.331 para la conservación de los bosques nativos representa “la mayor partida presupuestaria desde la sanción de esa ley, en el año 2007, y es el primer paso hacia un plan de incremento progresivo de fondos que permitan frenar definitivamente los desmontes y los incendios forestales en un contexto de cambio climático con consecuencias cada vez más graves”.

Asimismo, Medio Ambiente destinará 300 millones de pesos para fortalecer la adquisición de equipamiento para las brigadas provinciales y para cubrir las demandas logísticas del operativo contra el fuego.

Desde el entorno de Valdés aclararon a este medio que no contaban con “expectativas” por el viaje oficial y recalcaron que “falta mucha asistencia, especialmente para la recuperación”. Además, indicaron que toda ayuda hacia el futuro debe ser muy importante ante los daños producidos por el fuego.

Públicamente, el dirigente radical precisó que “se ha dado una batalla épica contra el fuego” en la provincia, “trabajando mañana, tarde y noche, por lo que quiero reconocer el esfuerzo de todos”, y precisó: “Estamos ante la sequía más grande en 60 años y hay zonas que son desoladoras, con lagunas que han desaparecido, por lo que quiero que el pueblo de Corrientes tenga la fortaleza que siempre mostramos a lo largo de nuestra historia”.

Cruces aún calientes

Los incendios forestales en la provincia, además de daños severos al ecosistema y a los productores de la zona, generaron choques entre el gobierno nacional, a través de Juan Cabandié, ministro de Medio Ambiente, y la gestión de Gustavo Valdés.

Según el funcionario nacional, la administración provincial no pidió asistencia a tiempo. Una versión que el gobernador desmintió de manera rotunda para acusar al ministro de no brindar la ayuda necesaria. Conforme fueron pasando los días, las posiciones entre ambos dirigentes tuvieron un acercamiento, pero si los anuncios oficiales no se materializan, el conflicto podría renacer en el corto plazo.

La pelea involucró a dirigentes de peso de Juntos por el Cambio, como Mauricio Macri, quien sostuvo que “desde enero la peligrosa situación había sido alertada por las autoridades de la provincia de Corrientes al Ministerio de Ambiente. Le pidieron aviones hidrantes, vigías y equipamiento. Nunca les respondieron”.