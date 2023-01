A los 26, Alejo Igoa tiene el canal de YouTube más visto de América Latina

A los 17 años, Alejo Igoa grabó su primer video con una cámara que le regalaron sus padres. Así empezó lo que hoy es su profesión hasta convertirse en una sensación de YouTube. Hoy, con 26 años, es el primer argentino en superar los 20 millones de suscriptores y es el responsable del canal en habla hispana con más reproducciones mensuales.

Oriundo de Posadas, Alejo pasó su infancia en Concepción de la Sierra, donde empezó a ver a creadores digitales que le sirvieron de inspiración. Su canal siempre estuvo signado por su enérgica espontaneidad. Con el tiempo entendió que tenía en el público infantil, una audiencia curiosa a la que entendió rápidamente cómo divertir. La honestidad, la frescura y la capacidad de interpelar desde lo lúdico son tesoros en el universo digital, en donde puede encontrarse una gran abundancia de géneros audiovisuales que tienen como objetivo entretener, informar y demás motivaciones, con improntas tan disímiles como es imaginable. Y es donde Alejo construye video a video una naturalidad familiar y franca. Y esas características lo convirtieron a fin de 2022, en Líder Digital del Año, el reconocimiento más importante de los Eliot’s Award, uno de los más prestigiosos galardones de la industria digital, que se celebró en Ciudad de México. Este reconocimiento a los líderes digitales en habla hispana pondera el trabajo de quienes generan material altamente relevante en las redes sociales.

—Es interesante el aspecto federal de este rubro, donde algunos de los líderes no son necesariamente de Buenos Aires. ¿Qué opinión te merece eso?

—Creo que eso es lo bueno de internet, que te permite mostrar al mundo lo que quieras y expresarte, donde sea que estés. Yo comencé estando todavía en mi pueblo, en Misiones. Quizás algunos piensan que para tener oportunidades como creador digital tenés que estar en ciudades grandes, pero eso no es del todo así.

—¿Qué creadores digitales son tus referentes?

—No tengo referentes. Antes miraba muchos creadores de afuera, de Estados Unidos creo que eran, y me gustaba lo que veía. Decía: “Yo quiero hacer eso”. Pero no podría decirte alguno específico. Creo que el hecho de no haber sido seguidor de alguien especial me permitió crear mi propio estilo.

—¿Cómo explicarías la importancia del Eliot’s Awards?

—Haber ganado el premio Líder Digital fue increíble. Era la terna más importante y cuando dijeron mi nombre me puse muy feliz, sentí que valoraban todo el trabajo y esfuerzo que vengo realizando.

—¿Tenés auspiciantes? ¿Alguna vez dijiste que no a alguna marca?

—No tengo auspiciantes, y sí he dicho no muchas veces. Siento que tengo una gran responsabilidad a la hora de comunicar, debido a que me ve mucha gente de todas las edades, y ha habido casos de marcas que se han contactado y que yo sentía que no era correcto promocionarlas porque no estaban alineadas con mis ideales. Asimismo, me ha pasado de marcas que apuntan a un público muy específico y he decidido no aceptar mi participación porque soy consciente de que tengo público de todas las edades y tengo que ser responsable con todos.

—¿Hacés todo solo o tenés un equipo?

—En un principio todo lo hacía yo solo; de hecho, hasta no hace mucho. Pero hoy en día hay tanto contenido en internet que si no subís muy periódicamente te quedas atrás. Y la única forma de crear contenido de calidad y que sea constante, es con ayuda. Así que delego algunas cosas con mi equipo para poder hacer más cantidad de contenido.

—¿Te fijás en las métricas?

—No tanto. Las veo de vez en cuando para ver cómo anda el canal y qué impacto está teniendo, pero me enfoco más que nada en crear contenido. A lo largo de estos años descubrí que puede que haya videos que les va a ir mal y otros les va a ir bien. Los algoritmos de internet a veces son impredecibles, por eso es mejor hacer sin fijarse tanto en las métricas. Para no desmotivarse.

—¿Cuándo te diste cuenta de que tu canal estaba creciendo?

—Al principio fue todo muy paulatino. Me costó muchos años llegar al millón de suscriptores. Cuando llegué, me llamaron de las oficinas de Google para que vaya a buscar la Placa del Millón de YouTube. Ahí dije: “¡Wow, esto es grande”! De ahí no paré hasta el día de hoy, que ya van más de veinte millones de suscriptores.

—¿Cómo definís lo que hacés?

—Entretenimiento para la familia.

—¿Por qué creés que gusta tanto?

—No logro descifrar el secreto, pero creo que cuando hacés lo que te apasiona y dejás todo de vos, no solo obtenés buenos resultados, sino que esa entrega también la siente el público.