A salvo el show de Pantoja en Argentina: fue absuelta y no volverá a la cárcel

A pocos días de iniciar su gira internacional "Enamórate", la cantante española Isabel Pantoja recibió la mejor noticia: el Juzgado en lo penal Nro. 5 de Málaga declaró su absolución en el supuesto delito que se le imputaba: "insolvencia punible".

Desde Argentina existía preocupación de parte de los representantes de Nuevos Aires producciones,- su productora desde el año 2019-, que pactó el regreso de "La viuda de España" al país.

En las últimas horas, y luego de la buena nueva, informan que se multiplicó la venta de entradas, por lo que se supone que muchos de los fans esperaban esta resolución para hacer efectiva la compra.

El delito que se le imputó podía costarle 3 años de reclusión efectiva. La acusación surgió por una deuda relacionada con la casa que vendió en el lujoso barrio de La Pera. Este delito consiste en simular una situación de insolvencia, que le impediría pagar las deudas.

El 22 de marzo pasado se la vio apesadumbrada luego de declarar ante el tribunal y a la salida clamó su inocencia. Otra vez la sombra de la prisión se apostaba sobre su espalda.

Anteriormente fue juzgada y condenada por la Audiencia de Málaga por el delito de blanqueo de capitales y en contra de la hacienda pública. En esta misma causa condenaron a Julián Muñoz, ex alcalde de Marbella y ex pareja de Pantoja; y a la ex mujer de éste, Maite Zaldívar y su hermano.

Desde el año 2014 y hasta el 2016, la cantante cumplió una pena de 24 meses de prisión. Pese a ello, no estuvo tanto tiempo en la cárcel ya que la "tonadillera", obtuvo el beneficio de la libertad condicional.

Por estas horas quedan muy pocas plateas -los precios van desde 15.000 a 25.000 por entrada-. Para otras ubicaciones se consiguen localidades desde 5.000 pesos.

Para alivio de los fans la gira "Enamórate" es un hecho, y "La viuda de España" volverá a cautivarlos con su voz y presencia.