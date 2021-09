ABBA vuelve en modo avatar: nueva música y un show en 2022

Un nuevo álbum y, por ahora, un único recital. Así es este viaje que ABBA anunció para sorpresa de fans de todo el mundo, y también puso en modo investigación a la industria de la música. Voyage es como llamó a este regreso el famoso grupo que se separó en 1982, después de diez años de carrera signada por una sucesión de hits. “Es increíble lanzar un nuevo álbum después de cuarenta años, seguir siendo los mejores amigos y seguir siendo leales”, dijo Bjoern Ulvaesus en el lanzamiento que hicieron en Londres. “Nadie o ningún grupo pasó por algo así. Es tan divertido y anhelamos esto durante mucho tiempo. Queríamos hacerlo antes de morir”. El disco con nuevas canciones saldrá a la venta el 5 de noviembre próximo, y menos de una semana, se ponen a la venta las entradas para el recital que harán en mayo de 2022, en Londres. Y ya estipularon que será de 90 minutos y con 22 canciones.

La atención que la industria musical puso en este lanzamiento se debe, más allá de atender a lo estrictamente económico, a la propuesta estética de los videos. ABBA contrató la tecnología de Industrial Light & Magic, la empresa de efectos especiales de George Lukas. Un equipo de 850 personas están detrás de la realización de los mismos y en ellos, Agnetta Fältskog (la rubia), Anne-Frid Lyngstad (la morocha), Benny Andersson y Ulvaesus lograrán “recuperar la juventud”. Los cuatro pasan los 70 años pero en la imagen se verán casi como cuando dijeron adiós a ABBA en 1982. No como hologramas sino corporizados y actuando como entonces. El dinero no es un tema para ninguno de ellos. Y Andersson lo dijo hace unos días: “Lo mejor de ABBA es no tener que preocuparse por el dinero: podés seguir escribiendo música y sos libre de hacer cualquier cosa”.