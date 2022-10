Adiós a Jerry Lee Lewis, uno de los pioneros del rock’n roll

Fue uno de los pioneros del rock and roll, incluso para muchos fue “el padre”, y sus imágenes tocando con histrionismo el piano son tan icónicas como la de Bob Marley poseído con su guitarra en las manos. Algunos muy jóvenes tendrán que recurrir a internet para descubrir quién fue Jerry Lee Lewis; otros, finalmente asociarán el clásico Great Balls of Fire a un ser humano con nombre y apellido. Al hit mencionado se le puedan sumar, por ejemplo, Whole Lot of Shakin’ Going On, Breathless, o High School Confidential.

Ayer, los 87 años, el músico murió en su casa de Memphis (Estados Unidos). Había nacido en Louisiana en una familia de granjeros. En ese entorno, la música afroamericana –en un Estados Unidos donde el racismo estaba en su apogeo–, fue una importante influencia para un adolescente Jerry Lee Lewis a quien con esfuerzo, sus padres le compraron su primer piano hipotecando la casa.

Con tan solo 14 años, él se animó a cantar en público por primera vez, sin contar con la autorización de ellos. Ese hecho, en una familia por demás religiosa, tuvo una consecuencia directa: lo mandaron a una escuela católica para que se abocara a instruirse en lo artístico, sólo en música de iglesia. La experiencia culminó antes de lo previsto para dolor de cabeza de sus progenitores: lo expulsaron porque hizo una “versión blasfema” de una tema de misa, My God is Real. Pero esa irreverencia fue la que lo hizo original y por la que pasó a la historia de la música contemporánea.

En el compendio de hitos artísticos se detallan su participación en 1956, de una mítica grabación con Elvis Presley, Carl Perkins y Johnny Cash. Al año siguiente, graba Whole Lotta Shakin Goin On y junto a Great Balls of Fire, hacen de Jerry Lee Lewis una de las grandes estrellas de entonces. En 1958, su vida personal llama la atención de la prensa por el escándalo que generó el descubrimiento de su matrimonio con Myra Brown,su prima de 13 años; él tenía 23. Estuvieron juntos hasta 1970 y tuvieron dos hijos. Este hecho marcó un declive en su carrera. Diez años tardaría en volver a los escenarios, pero para hacer música country.

Igualmente Lewis grabó cuarenta álbumes de estudio, el más reciente fue Rock & Roll Time en 2014; el anterior, Mean Old Man, alcanzó el Top 30 de Estados Unidos en su lanzamiento en 2010, y allí hizo duetos con Mick Jagger, Sheryl Crow, Willie Nelson y Eric Clapton.