Advierten que la recuperación de Sabina será lenta

por Agustín Jamele

El video fue impactante y generó preocupación. En las imágenes se puede ver cómo Joaquín Sabina se cae del escenario mientras realizaba un show en Madrid junto a su amigo Joan Manuel Serrat. En un primer momento el propio cantante aseguró que se encontraba muy dolorido en la zona del hombro izquierdo pero que no tenía otras complicaciones. De hecho, intentó convencer a los enfermeros para que lo dejaran seguir pero le explicaron que no estaba en condiciones de hacerlo. Fue una buena decisión. Los estudios que llevaron a cabo más tarde los médicos determinaron que debía ser operado por un hematoma intracraneal.

Así fue como Sabina (71) fue intervenido en el Hospital Ruber Internacional y el último parte médico asegura que se encuentra en buen estado. “Transcurridas 24 horas de la intervención, el paciente permanece ingresado en la UCI y tanto su situación clínica como los estudios de imagen realizados presentan una evolución favorable”, señala el documento emitido por la institución. Además explica que no darán más partes salvo que surja algún cambio relevante.

Mientras tanto, quien tomó el rol de informar a los medios fue su representante, José Navarro. Este habló ayer, y si bien llevó tranquilidad, también indicó que el tratamiento será lento. “Está estable, aunque su recuperación va a llevar su tiempo. Mucho más de lo que la gente cree. Tiene antecedentes y una edad que obligan a que seamos cautos y Joaquín esté tranquilo”, reveló a la prensa que se acercó a las puertas del hospital.

Visitas. Ayer, una vez finalizada con éxito la intervención, Sabina recibió la visita de sus familiares y amigos. Según trascendió, al verlos les pidió un cigarrillo y esa pequeña broma fue tomada por todos como un síntoma de que se encuentra de buen humor y ánimo.

Entre aquellos que ingresaron a la habitación estaba su hija Carmela. La joven de 29 años no suele aparecer ante las cámaras pero en esta oportunidad no quiso esperar y fue una de las primeras en presentarse. De todas formas no dio declaraciones a la prensa. De eso se encargó Serrat, quien también estuvo presente. “Hay que esperar. Sé que el periodismo y los fanáticos quieren respuestas y cosas excitantes pero no hay nada excitante por el momento. Solo que hay que esperar”, comentó el artista, que todavía se muestra afligido por lo ocurrido durante el show.

Tanto la hija de Sabina como Serrat fueron a visitarlo pero una vez que finalizó el horario establecido tuvieron que retirarse del hospital. Solo Jimena Coronado, pareja del cantante desde hace veinte años, está acreditada para quedarse con él durante todo el día. De profesión fotógrafa, acompaña al músico a todos sus viajes y shows. Según relatan los que estuvieron presentes cuando el músico cayó del escenario, fue una de las primeras en asistirlo y se la veía muy preocupada por lo ocurrido.

En noviembre del año pasado, luego de dos décadas de relación, Sabina le pidió matrimonio a Coronado. En una entrevista realizada en Argentina cuando él y Serrat se presentaron en Buenos Aires, el español contó que se arrodilló y le dio un anillo. Ella contestó sí y desde entonces estuvieron planificando una celebración. Con lo ocurrido esta semana se espera que la misma se posponga hasta que Sabina se recupere por completo.