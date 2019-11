Aplaudida por Tinelli y Novaresio, volvió a escena Thelma Fardin

por Agustín Jamele

“He recibido muchas cerradas de puertas por el lugar en el que quedé y me han contado que en varios proyectos se dijo no a mi nombre, por todo lo que sucedió”, contó Thelma Fardin en el programa telvisivo de Luis Novaresio en julio pasado. Además, aseguró que luego de la denuncia por violación contra Juan Darthés le costó mucho más conseguir trabajo en general. Por ese motivo, esta semana la actriz vivió un momento especial al realizar la primera función de Nahuelito, la obra de teatro que protagonizará los próximos siete sábados en El Método Kairós Teatro a las 21.

“Hace cuatro meses soñé que retomábamos este material, con el que coqueteamos hace cuatro años. A los dos días me escribió Matías Puricelli –director de la obra– y me preguntó si quería hacerla. Le dije que sí pero que le preguntaba a Victoria (Raposo) si ella podía para no ilusionarme. Y pudo”, explicó Fardin sobre el inicio de este proyecto que le permite continuar actuando. Y agregó, para cerrar antes del estreno: “Acá estamos, a punto de dar a luz esta bomba atómica”. Al ser una producción pequeña, todo el apoyo mediático ayuda a divulgar la obra y por eso fue una grata sorpresa que Marcelo Tinelli, Guillermina Valdes, Luis Novaresio y su pareja, Braulio Bauab, asistieran a la primera función. Ambas parejas no fueron invitadas por protocolo de prensa sino que se presentaron por cuenta propia, lo que alegró a todo el elenco, que no se esperaba que estuvieran en la platea. Además, también acompañaron el debut Julieta Ortega con su novio, Camilo Vaca Narvaja, la actriz Clara Alonso y otros artistas.

Avances judiciales. Esta semana también trajo noticias favorables para Thelma Fardin relacionadas con la causa contra Darthés en Nicaragua. Por un lado, Celso Urbina, el juez de la misma, desestimó los pedidos que hizo la defensa del actor con el objetivo de demostrar su inocencia. Entre ellos habían solicitado indagar e investigar a Juan Guilera, actor de Patito Feo y pareja de Fardin en ese momento, pero todo quedó anulado porque, según explicó Eilyn Cruz, abogada de la actriz en ese país, el documento carecía de valor legal.

Por otro lado, el juez sí habilitó el pedido de captura internacional para que Dathés sea detenido y llevado a declarar. El ya había dicho que no iba a dejar Brasil, por lo que se negó a presentarse en persona en el juzgado. Si bien se espera que Interpol emita la captura en los próximos días, es muy difícil que finalmente sea detenido ya que el país en el que se encuentra no tiene tratado de extradición y, por lo general, no acciona contra sus ciudadanos en este tipo de causas. De todas formas, es un avance legal importante que activará alarmas en el caso de que Darthés quiera viajar fuera de Brasil, lugar del que se estima no dejará por un tiempo.