Banderas fue protagonista de un Cannes hollywoodense

por Agustín Gallardo

“No me importan Palmas ni premios. Sé que el rodaje de Dolor y gloria son los meses más felices de mi vida como actor. Y eso no me lo quita nadie”. Así, hace unos días en una de las ruedas de promoción que los actores dan en Cannes, Antonio Banderas anticipaba cómo se encontraba de cara a la entrega de premios que ayer cerraron la 72ª edición del prestigioso festival donde, justamente, ganó uno de los galardones más importantes: el español obtuvo el premio como mejor actor en Dolor y gloria, el film dirigido por Pedro Almodóvar, ausente al momento de la premiación. Luego de recoger el galardón, Banderas agradeció nuevamente a Almodóvar. “Todo el mundo sabe que el personaje es él”, dijo. “¡Y lo mejor está por venir!”.

El cierre de ayer tuvo como figura también al ganador de la Palma de Oro, el coreano Bong Joon-ho, director del film Parasyte, una alegoría sobre las relaciones humanas y las diferencias sociales gracias a la simbiosis. Esta película convierte a Bong en el primer coreano con este premio y asciende a una categoría con la Palma que ya tenía. El también director de The Host se mostró muy emocionado al subir a recoger un premio que aseguró, no se esperaba, y se refirió a los cineastas franceses que siempre le han inspirado, el caso de Claude Chabrol y Henri-Georges Clouzot. El premio al surcoreano fue por unanimidad, como precisó el presidente del jurado, el mexicano Alejandro González Iñárritu. “En los tiempos en los que estamos, en los que la democracia se pierde, esta decisión ha sido totalmente democrática, la hemos tomado juntos y ha sido totalmente unánime”, señaló.

Entre el resto de las premiaciones más importantes se encuentran el Gran Premio del Jurado que fue para Atlantique, de Mati Diop (un film que cuenta los sueños de los jóvenes de Senegal en los años 90, de poder viajar a España para lo que no dudan en arriesgar sus vidas en una travesía por el Atlántico).

El premio del jurado fue para Ladj Ly, por Les Miserables, y Kleber Mendonça, por Bacurau; Mejor interpretación femenina, Emily Beecham, en Little Joe; mejor dirección, Jean-Pierre & Luc Dardenne, por Le Jeune Ahmed; Mejor guión, Portrait d’une jeune fille au feu, de Céline Sciamma; el Camera D’Or, para Nuestras madres, del guatemalteco César Díaz. Otro que acaparó la atención fue Sylvester Stallone, quien usó la vidriera de Cannes para promocionar Rambo V: Last Blood, pelicula que estuvo prevendiendo en el Marché du Film en el Festival.

Stallone dio una clase magistral vestido con una camisa de franela, jean y botas. Allí, recordó los desafíos que tuvo que enfrentar al comienzo de su carrera, que ya lleva 50 años. También recordó que cuando presentó su guión de Rocky, los productores no lo querían a él. “Querían otro actor, Robert Redford, James Caan… Habrían aceptado hasta a un canguro”, dijo.

Los que brillaron por su ausencia ayer fueron Brad Pitt y Leonardo Di Caprio. Ambos actores protagonistas de Once Upon Time in Hollywood, dicen algunos, sabían que no ganaban y se retiraron antes del cierre. El que sí estuvo presente ayer fue el director de la película, Quentin Tarantino. De todas formas Pitt y Di Caprio, acapararon miradas en las ruedas de prensa. Cannes fue de alguna forma el regreso a las arenas mediáticas de Pitt.

En cuanto a Di Caprio, mantuvo ese perfil bajo que lo caracteriza, sobre todo, a la hora de no cumplir el sueño de cientos de paparazzi: caminar la alfombra roja con su novia argentina, Camila Morrone. Tanto él como Pitt se encargaron de recordar a Luke Perry, actor en el film quien murió en marzo pasado de un derrame cerebral. “Recuerdo que fui a los estudios hace años y Beverly Hills 90210 estaba en marcha, él era un ícono para nosotros, cuando éramos adolescentes. Fue una extraña explosión de emociones la oportunidad de actuar con él”, dijo Pitt. Di Caprio, coprotagonista del film, también se refirió al actor: “Recuerdo que con mi amigo Vinny entramos y ambos dijimos: ‘¡Oh, Dios mío!.. ¡Ese es Luke Perry!’”.