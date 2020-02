por Agustín Gallardo

Venimos al mundo –por lo general– sin elegir nuestro nombre. Con el devenir de los años lo adoptamos de modo natural, y lo queremos en menor o mayor medida. Cada año oímos acerca de nuevos y más originales sustantivos propios que aparecen obedeciendo a modas y costumbres. En este devenir y apertura de expresiones surge una nueva tendencia que asoma: los nombres ecológicos. Son varios los famosos que decidieron ponerles a sus hijos estos nombres que, además, no tienen el género definido.

Este es el caso de Mike Amigorena, Agustina Córdova y Zaira Nara, quienes fueron padres en el último tiempo.

En el caso de Amigorena, le puso a su hija Miel. La pequeña vino al mundo el pasado 5 de febrero. Sofía Vitola, su pareja, compartió varias fotos junto a la recién nacida una vez retornados de la clínica a su casa. “Miel y yo amamos este almohadón de lactancia. Estamos felices y cómodas. Después pinta siesta ahí mismo”, escribió la cantante en sus redes. Mike compartió a su vez una foto junto a su primera hija el viernes pasado. “Paternidad Suizo Mendocina. Miel”, escribió el actor y músico. Al ser consultado por el momento que vive, expresó: “Es algo orgánico, como si ya hubiese tenido familia. Lo vivo con una naturalidad, lo vivimos juntos con una naturalidad, te juro, que es notable. Y me agarra en un momento en el que no estoy para otra cosa más que para dedicarme a esta personita hermosa que viene. No me queda nada pendiente, por eso soy para ella, para las dos”.

Otra que sorprendió con el nombre de su bebé fue Zaira Nara. Le puso Viggo Silvestre. “Buen día. Soy Viggo. Creo que ya pasaron 5 minutos y ya es hora de pedirle teta a mamá otra vez”, escribió la modelo en sus redes sociales. El post siguiente, donde aparece Viggo bostezando, estalló de likes y de comentarios y se volvió furor en las redes.

Viggo, el hijo de Jakob Von Plessen y la modelo, nació el 6 de febrero pasado y pesó 3.700 gramos. El niño llegó para formar una familia de cuatro (la pareja ya tiene Malaika).

Agustina Córdova fue madre primeriza y continuó con la referencia ecológica de Zaira Nara. Córdova le puso a su hijo Andes. Junto a su pareja, el director de arte Martín Bustamante, la actriz de 33 años compartió su alegría en las redes con una foto del pequeño pie de su bebé, que al igual que el caso de Zaira se llenó de likes y comentarios. “Hola maternaje, abrazo a todas las madres de este mundo, las entiendo, las siento”, escribió emocionada.

En otro post, del día de nacimiento de Andes, escribió: “Viernes 31 de enero de 2020, el día que sentí el amor más grande de toda mi vida. Atravesada por tanta inmensidad, llegaba Andes Bustamante a este mundo. Gracias a todos los que me acompañaron, y sobre todo, gracias por todos los mensajes de amor que nos llegan”.