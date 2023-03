Bizarrap y Shakira suman nuevos logros con la ‘Session#53’ y actuaron para Jimmy Fallon

En esta carrera ascendente de Bizarrap, su presencia como invitado en el programa de Jimmy Fallon es sobre un ejemplo de lo todavía sigue generando la ya mítica Session#53 que hizo con Shakira y que casualmente estrenó hace dos meses.

The Tonight Show Starring es un programa de televisión que desde el 17 de febrero de 2014 transmite la cadena norteamericana NBC. Con él, Jimmy Fallon consigue ser el programa número 28 más popular de esa emisora y el número 120 en la televisión de ese país. Tiene una audiencia promedio de un millón cuatrocientas mil personas por episodio, a lo que hay que sumar los que ven en todo el mundo fragmentos que se suben, sobre todo, a YouTube. La efusividad del conductor de The Late Night Show, ensayada o espontánea, le imprimió al reportaje una naturalidad en la que tanto él, como anfitrión, y Shakira y Bizarrap, como invitados, hicieron que la conversación fuera fluida y la antesala perfecta al momento más explosivo de esa presentación. Esto fue, obviamente, la interpretación de la Session#53 en la que se montó un decorado con el empapelado bicolor que define todas las sesiones del músico argentino, y la presencia de un público que cantó a la par de Shakira el tema completo con picos de efervescencia, sobre todo, en la frase que ya es un lema: “Las mujeres ya no lloran; las mujeres facturan”.

Récords y paridad. Un detalle de estos casi quince minutos de pantalla en The Late Night Show fue que Shakira y Bizarrap estaban al mismo nivel ante Jimmy Fallon. Es decir, mientras en el video de la canción y, por razones obvias, la cantante era la figura, en el living del mencionado programa, ella y el argentino estaban como dupla responsable de un éxito que elevó la vara en varios de los planos que el rating de las plataformas estipula.

Por esta situación cuantificable, en el programa mencionado, Jimmy Fallon detalló los cuatro ingresos simultáneos al Récord Mundial Guinness. Y estos fueron los siguientes: la Session#53 es la canción latina que más rápido alcanzó las cien millones de visualizaciones en YouTube, al lograr esto casi tres días después del lanzamiento; también es el video latino más visto en YouTube en 24 horas, con 63 millones de visualizaciones; en Spotify se posicionó como la canción latina con mayores reproducciones en 24 horas; 14.393.342; y a su vez, con mayores reproducciones en Spotify en una semana: 80.646.962.

Referente. El recorrido de la entrevista fue por mucho de lo que algo se sabía, y Shakira reconfirmó que fue uno de sus hijos quien le dijo de hacer un dúo con el productor argentino. “Milan tiene un buen oído y buen gusto, y también es fan de Bizarrap y me dijo cinco meses atrás: ‘Mamá, tenés que hacer una colaboración con Bizarrap, porque si hacés esa canción, será número uno’”, relató la cantante, quien agregó que incluso Milan le pidió al mánager de su madre que lograra esa unión musical, “porque será un hit”. También dijo que esas canciones fueron parte de ese momento personal que estaba atravesando por la ruptura con Gerard Piqué, y que si bien siempre comprendió la situación de desigualdad de las mujeres, no imaginó que alguna vez una letra suya adquiera para tantas una significación tan concreta. Por su parte, el argentino, luego de decirle a Fallon: “Call me Biza” (“Decime Biza”), ante la consulta de este de cómo llamarlo, le contó que el día de la grabación con Shakira era su cumpleaños y comenzó todo con ella cantándole el tradicional Feliz Cumpleaños.

Mientras suben las visualizaciones de esta presentación ante Jimmy Fallon en YouTube, quedan pocas dudas acerca de que, con 24 años, Bizarrap es el productor argentino referente de la nueva escena musical a escala mundial. En 2020 fue el artista argentino más escuchado a nivel global en el año; en 2021 sus cuatro nominaciones a los Latin Grammy incluyendo Productor del año y Mejor Nuevo Artista; y en 2021 se posicionó como el máximo exponente de la música argentina en el mundo con éxitos como la Session#49 con Residente; la Session#23 con Paulo Londra; y la Session#52, con Quevedo, que se convirtió en la canción más escuchada del mundo, manteniéndose más de 55 días en el primer puesto Global de Spotify, e hizo de Bizarrap el primer argentino en conseguirlo, manteniendo esa canción como la octava más escuchada del año y la más escuchada en Argentina.