Brad Pitt tiene novia: es modelo, alemana, 27 años e hijo de 7

Durante la cuarentena, algunos medios hablaron de una posible reconciliación de Brad Pitt con Angelina Jolie porque el actor frecuentaba seguido la casa de su ex. Un pequeño detalle parecían pasar alto: en total, entre ellos, hay seis hijos en común. Y por más asistentes que Angelina pudiera tener, seis hijos en la casa 24 horas por día, es alta demanda para un sola persona. Finalmente, a cuatro años de la separación de la que fue la pareja más glamorosa del siglo XXI, Jolie sigue por ahora sin pareja, y Brad Pitt acaba de mostrarse junto a una modelo en Europa. Primero en París y luego en vuelo privado al sur de Francia y ya ahí, en el famoso hotel Du Cap y luego el Chateau Miraval, propiedad en la que Pitt y Jolie se casaron en 2014.

La joven de 27 años con la que el actor llegó a Francia es la modelo Nicole Poturalski. Alemana, estuvo casada con Roland Mary –de 68 años–, también alemán y conocido en Berlín por ser restauranter. Con Roland tuvieron a Emil, de hoy 7 años. Si bien no es la primera vez que hay imágenes de Brad Pitt y Nicole juntos, este viaje refuerza la idea de que ambos estarían viviendo un romance. De su carrera como modelo hay registro de participación en desfiles europeos y en producciones fotográficas para las ediciones alemanas de Elle y Harper’s Bazaar. En esa obsesión por encontrarles parecidos a las ex de Pitt, algunos marcaron un aire a Jennifer Aniston. Sin embargo, la mayoría le ve un parecido a una de los cinco modelos más famosas de los años 80 y 90, la norteamericana Christy Turlington. Fuera del modelaje, Nicole es de familia polaca, habla cinco idiomas y por sus posteos en Instragram da una idea de tener como pasatiempo la lectura. El reduccionismo de asociar una foto con un libro en la mano al concepto de que sea una lectora ávida, hay un océano. Igualmente, Nicole posteó que este tiempo de pandemia se propuso leer no menos de diez libros.