Canela: "Escribo porque me gusta y porque es una forma de ser querida"

Hernán Dobry (*)

“Los candidatos a presidente deberían pasar por un estado de precariedad, no tener agua corriente, cloacas, buen abrigo, celular, vivir un poco al desamparo porque si no comprenden esto, difícilmente puedan ayudar al que le falta”, afirma la periodista y escritora Canela.

La ex conductora del programa Colectivo imaginario conoce las carencias bien de cerca ya que llegó a la Argentina desde Italia luego de haber vivido su niñez durante la Segunda Guerra Mundial y los primeros años de la reconstrucción de su país natal.

“Mi infancia estuvo marcada por el vínculo tan cercano de la muerte y el peligro, cuando tenía tres años. Me quedó un estado de alerta durante toda la vida. Cuando pasaste momentos difíciles, te queda un estado de alerta. La previsión es parte de la historia de mi familia, porque sin ella no podías sobrevivir en Italia durante la guerra mundial”, explica.

Su madre, viuda, se embarcó sola, junto a sus hijos, rumbo a la Buenos Aires ya que su hermano vivía desde hacía unos años en el país. Gigliola Zecchin, como es su verdadero nombre, recuerda que la primera imagen de la Argentina fue la escalerilla de madera por la que descendió hasta tocar tierra, con temor a caer al agua.

“Cuando llegamos para nosotros esto era América, no sabíamos que era la Argentina”, destaca. El resto de su infancia y educación transcurrió en Córdoba donde su familia tenía un hotel. “La primera vez que me enamoré me sentí parte del país. Era preadolescente”, dice.

Casi sesenta años pasaron desde entonces y Canela ha hecho una extensa carrera en los medios de comunicación y como escritora de libros para niños que le valieron el reconocimiento de grandes y chicos. Si lleva casi un año alejada de la televisión, desde que dejó su programa Colectivo Imaginario, que se emitía por TN, en marzo de 2019, señala que no extraña las cámaras y que, ahora, tiene más tiempo para escribir y disfrutar de su familia.

“Durante mucho tiempo pensé que lo que hacía en televisión se lo llevaba el viento. Recién ahora cuando me cruzo con el público, me para la gente y me dice que se acuerda de lo que hice”, explica.

Esta nueva etapa de su vida la encuentra más activa que nunca, volcada a su otra gran pasión: la literatura. Entre sus proyectos, se encuentra publicar libros de poemas y novelas para adultos y adolescentes.

“Sigo trabajando mucho. Ya escribí cuatro libros, hice un viaje y estuve en cuatro ferias. Mi próximo libro de poemas se va a llamar Caja Dolora. Le quise poner el femenino al dolor, porque somos nosotras las que parimos con dolor, se lo lleva el masculino”, destaca.

En paralelo, está abocada a terminar una nueva novela para el público adolescente que se llamará Ensamblados. “Es la historia de dos familias que se ensamblan y los hijos no quieren”, explica.

Si bien gran parte de su carrera y su fama se la dio la televisión, Canela siente que el gran reconocimiento profesional lo tuvo en los años en los que trabajó como editora de libros para niños en Sudamericana y con las decenas de volúmenes que ha escrito para los más chicos. Por eso, aún siente tanta pasión a la hora de volcar sus historias en el papel.

“No hay cosa más linda que te digan que vas a editar un libro, es una sensación de plenitud, de tarea cumplida, de algo que por fin sembraste – concluye-. El libro me dio el respeto sagrado de que es algo que permanece. Escribo porque me gusta y porque es una forma de ser querida. Necesito ser querida”.

(*) Entrevista concedida al programa “Voces y memorias”, que se emite los martes a las 20 por Eco Medios AM 1220.

www.hernandobry.com