Con clima de otoño, comenzó la previa del Primavera Sound

El nombre Road to Primavera fue un tanto premonitorio, como si el título de esa primera función dejara en claro que la primavera aún no comenzó. Entre gorros y bufandas, los asistentes comentaron que estaban más bien en Invierno Sound ya que las bajas temperaturas se hicieron sentir en la Costanera Sur. Pero para contrarrestar esa sensación, el rock indie, descontracturado, casi alternativo de ese primer encuentro planteó una cálida propuesta, plagada de “hitos de garage “y contraculturales. Jack White fue el encargado de encabezar un line up, secundado por los Pixies. Antes se presentó Cat Power y la apertura argentina, estuvo a cargo de Las Ligas Menores.

Jack White encarnó un plato principal demoledor. Pasados unos años del último disco de The Raconteurs, el 2022 fue particularmente prolífico para el músico de Detroit ya que lanzó dos discos, que la crítica identifica como pertenecientes a un “período azul”, un poco en alusión a ese triste y lúgubre período de Pablo Picasso donde distintos tonos de ese color definieron su obra, y otro poco porque, básicamente, White está haciendo música melancólica y se tiñó el pelo, precisamente, de azul.

Fear of the Dawn, en abril y Entering Heaven Alive, en julio fueron los discos que lo sacaron de gira y lo hicieron desembocar en Buenos Aires para deleite y nostalgia de un público que lo quiere y que extrañaba su ecléctico y poderoso repertorio, el que alternó entre clásicos de The White Stripes, los mentados The Raconteurs y sus discos solistas.

Por su parte, The Pixies también están con disco nuevo, Doggerel, pero se encargaron de ofrecer una lista de temas clásicos, con himnos, como Mr Grieves, Here Comes Your Man o Where is My Mind, más algunos covers. Hubo tiempo también para que Paz Lechantín, la bajista argentina, se parara al frente, a lo Kim Deal, y entonara Gigantic. Cuando Cat Power subió a escena su show tuvo muchas reversiones de sus hits. Es que su último disco, Covers plantea una apropiación de canciones que son también una reinvención, como Bad Religion, de Frank Ocean o White Mustang, de Lana del Rey. El show de Las Ligas Menores fue adecuado para la tónica del festival; hace diez años pisan fuerte en la escena indie regional y mundial.