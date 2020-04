Cuarentenas famosas: qué hacen en sus casas las figuras que viven en el exterior

por Agustín Gallardo

La prolongación de la cuarentena es un hecho aquí, allá y en todas partes. Quedarse en casa, la cuestión. Para todos es igual. En ese universo, son varias las figuras argentinas, algunos deportistas entre ellos, quienes empezaron a estar mucho más tiempo en familia como nunca antes, una cuestión con cierto tinte inédito si se tiene en cuenta la agenda apretada de concentraciones y partidos que tienen los futbolistas.

Este es el caso de Mauro Icardi, quien junto a Wanda Nara pasaron de vivir de París a Italia para llevar adelante la cuarentena en familia. La pareja volvió a Milán junto a Isabella y Francesca sus dos hijos, más los otros tres que Wanda tuvo con Maxi López. “En Italia está mi casa y si me pasa algo quiero que me pase aquí”, dijo Wanda, respondiendo algunos reclamos que le hizo su ex y los usuarios de redes en general, por tratarse de Italia como uno de los países más golpeados por las muertes de Coronavirus.

“Podría haberme tomado un vuelo privado para regresar a Argentina, pero en lugar de eso tomamos dos camionetas desde París, la mía y la de Mauro, dividimos a los niños e hicimos 750 kilómetros, nueve horas y media de viaje, cantando mil millones de canciones sin parar. Era más arriesgado ir a Argentina”, agregó la blonda. “Felices pascuas”, escribió más tarde en un post, donde se ve a los cinco chicos junto a enormes huevos de chocolate y una vista imponente de un lago cercano a su casa.

Ezequiel “Pocho” Lavezzi lleva adelante su cuarentena junto a la que sería su novia, Natalia Borges. Ambos lo hacen en una villa premium de Saint Barth, en pleno Caribe. Es una relación reciente, de la que ninguno de los dos se anima a confirmar. Lo cierto es que subieron una historia de Instagram casi en simultáneo en las que se lo ve a cada uno tomando el mismo vino.

“Casa es donde está tu corazón. Buen día”, había escrito la modelo en una de sus últimas publicaciones, confirmando su ubicación en territorio francés, particularmente en esta villa top pertenece a una cadena lujo llamada Eden Rock. En los últimos días, Lavezzi se sumó a otros famosos en una campaña en redes de Cruz Roja, donde se pide que haya “más paciencia y menos pacientes”.

Ángel Di María lleva adelante su cuarentena en su casa de Paris junto a su esposa, Jorgelina Cardoso y sus dos hijas. “Yo me quedo en casa”, escribió el jugador argentino en una foto donde se lo ve tomando mate mientras mira por el balcón de su casa en la capital francesa. “No me importa el encierro, si ellas están felices y lo llevan bien, yo lo llevo mejor. Mis pollitas”, contó Jorgelina al subir una foto con sus dos hijas disfrazadas de princesas.

Pasó un mes desde que a Paulo Dybala le informaron que los resultados de los análisis clínicos de él y su novia, Oriana Sabatini, habían dado positivo de Coronavirus. Sin embargo, en sus últimas publicaciones en las redes sociales, el cordobés se mostró activo físicamente, mientras continúa con la recuperación de esta enfermedad. El jugador de la Juventus muestra como lleva adelante los entrenamientos en medio de la cuarentena que realiza en su casa de Turín. En Instagram, se muestra en su gimnasio personal y haciendo ejercicio físico. Antes de ayer subió una foto suya donde se lo ve con un barbijo que tiene las banderas de varios países del mundo. “Hoy en día, esta máscara se utiliza para protegernos a nosotros mismos. Mañana será para demostrar quienes somos. Ayudame a apoyar a los que nunca se rinden”, escribió en su cuenta de Instagram.

Otro que contrajo la enfermedad fue el cantante Gerónimo Rauch, quien junto a su pareja llevan la cuarentena en Madrid. Hoy ambos se encuentran en recuperación. “Los animales saben de energías y ella viene a leer conmigo, en esta tarde lluviosa. Ya recuperados, la vida creativa vuelve y hay que nutrirse. ¿Qué libro están leyendo?”, se preguntaba el ex Mambrú en una foto junto a su gata. Rauch suma varios post cantando solo y junto a otros músicos, cada uno, tocando algún instrumento desde su casa.

El que viene ya mostrando su días familiares full time es Lionel Messi. Junto a sus tres hijos y su esposa, Antonella Roccuzzo, realiza todo tipo de actividades: desde una rutina de abdominales hasta lectura de libros junto a los pequeños en la cama. “Son días complicados para todo el mundo. Vivimos preocupados por lo que está ocurriendo y queremos ayudar poniéndonos en el lugar de aquellos que peor lo están pasando, o bien porque les afectó directamente a ellos o sus familiares y amigos, o porque están trabajando en primera línea para combatirlo en hospitales y centros de salud. Quiero enviarles mucha fuerza a todos ellos. Es el momento de ser responsable y quedarse en casa, además es perfecto para disfrutar ese tiempo con los tuyos que no siempre se puede tener”, escribió a sus seguidores.