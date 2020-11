Dalma despidió a su papá: “La vida es un ratito, nos vemos pronto”

“Siempre le tuve muchísimo miedo a mi muerte, pero hoy ya no”. Así, con una frase contundente y emocional, comienza el mensaje que Dalma Maradona escribió para despedir a su padre. Desde el miércoles, cuando se dio a conocer que Diego Maradona había muerto, tanto ella como su hermana Gianinna y su madre Claudia decidieron no hablar públicamente hasta que el velorio concluyera. Finalmente, el jueves por la tarde el Diez fue enterrado en Bella Vista y ahora sus hijos comenzaron a contar cómo están viviendo este momento.

“Ya no le tengo miedo a la muerte porque sé que ese va a ser el momento que voy a volver a verte y abrazarte de nuevo”, contó Dalma en el comunicado. Durante los últimos tres días fue la encargada, junto a su hermana y su madre, de tomar las decisiones sobre la despedida de Diego. En el velorio que se realizó en Casa Rosada no se despegó del cajón y en el cementerio fue una de las que lo acompañó hasta su lugar de descanso final.

“Si tu nieta te quiere llamar por videollamada como hacían, me voy a morir por dentro, pero quedate tranquilo que le voy a contar exactamente quién fuiste”, dice uno de los fragmentos de la carta de Dalma. Y agrega para finalizar: “La vida es un ratito así que nos vemos pronto. Te llevo margaritas para decorar tus medias de jugador”. Por el momento Gianinna no se expresó públicamente con respecto a la muerte de su padre. Tampoco lo hizo Claudia, quien estuvo casada con el futbolista por casi veinte años.

Los más cercanos. Quienes también estuvieron presentes en el entierro de Diego Maradona fueron sus hijos Jana y Diego Fernando, el más pequeño de todos. Tanto ellos como Verónica Ojeda, ex pareja del futbolista y madre del niño, formaron parte de la pequeña lista de participantes que se armó para poder ingresar al cementerio de Bella Vista. Así, todos tuvieron la oportunidad de despedirse de su padre y si bien tienen redes sociales, por el momento no emitieron un saludo público.

Quien sí lo hizo fue Diego Maradona Jr, quien es un hijo extramatrimonial del futbolista pero luego de varios años fue reconocido por él y mantenían una buena relación. “Cuánto voy a extrañar este abrazo pa de mi vida, vos ni lo podés lejanamente imaginar. Cuánto voy a extrañar sentarme con vos a mirar un partido de nuestro querido Napoli”, escribió en sus cuentas oficiales. Por motivos relacionados a los protocolos de viaje en tiempos de pandemia no pudo viajar al entierro. Sin embargo, eso no le impidió demostrar su amor por él y pedirle algo similar al mensaje de Dalma. “Esperame y venime a buscar vos cuando llegara mi hora porque siempre te quise al lado mío porque un hijo al lado de un padre no tiene miedo de nada”.

Así, los cinco hijos reconocidos de Maradona participaron de su despedida. Y a ellos también se sumaron sus cuatro nietos: Benjamín, hijo de Gianinna y el Kun Agüero, Roma, hija de Dalma, y Diego Matías e India, hijos de Diego Jr. Quizás ellos aún no puedan entender o procesar del todo por qué su abuelo fue despedido a nivel internacional pero sus padres se asegurarán de contarles cada detalle sobre la vida del Diez.

La única persona cercana a Diego y que mantuvo una relación íntima con él que no pudo asistir al velorio o al entierro fue Rocío Oliva. Por el momento tampoco realizó declaraciones públicas al respecto pero sí utilizó sus redes para subir varias fotos de ella y Maradona. La relación pasó por distintos momentos, algunos buenos y otros malos, pero fue quien lo acompañó durante varios de los últimos años. Por ese motivo se espera que participe de futuros eventos que tengan como objetivo homenajear al ídolo del fútbol.

Adiós internacional. Es imposible resumir en unas pocas líneas a todas las figuras internacionales que despidieron a Diego Maradona durante las últimas horas. Deportistas, mandatarios, celebridades y artistas le dieron su último adiós al Diez y demostraron el gran amor que sentían por el futbolista. “El mundo llora tu partida Diego querido. En este espantoso año era lo último que nos faltaba”, resumió y condensó en pocas palabras el sentimiento general la conductora Susana Giménez.

En Argentina los mensajes que se destacaron fueron los de Charly García, Marcelo Tinelli, Lionel Messi y Mirtha Legrand, entre otros. Y a nivel global, los hermanos Gallagher, Magic Johnson, Lula da Silva, Emmanuel Macron, Brian May, Ricky Martin, Residente y decenas de otras celebridades mostraron su dolor por la pérdida de Maradona. Será difícil que la partida de otro personaje genere ese sentimiento que no solo se vivió en Argentina sino también en todos los continentes del planeta.