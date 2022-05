Daniel Hadad obtuvo la ‘green card’ y se muda por tres años a Estados Unidos

Con la “green card” ya en la mano desde hace unas semanas, Daniel Hadad, podría decirse, comenzó su proyecto de instalarse en Estados Unidos, más precisamente en Miami donde tiene una propiedad hace más de dos décadas. El empresario periodístico cambia su base operativa personal a esa ciudad, en principio por tres años.

Con él también se instaló Viviana Zocco, su mujer, para seguir desde allá su empresa focalizada en el desarrollo tecnológico aplicado a la cultura, la educación y el entretenimiento. Esta distancia de poco más de siete mil kilómetros entre Buenos Aires y Miami la volarán, en principio una vez cada veinte días, porque en Argentina seguirán viviendo Mateo y Felicitas, los dos hijos menores del matrimonio. Las dos mayores, Camila y Milagros, están por el momento viviendo respectivamente en Madrid y en Londres, una estudiando cine y producción audiovisual; la otra, perfeccionando sus estudios.

Batalla perdida. A comienzos de la pandemia del coronavirus, Hadad y su mujer comenzaron a tramitar en Estados Unidos sendas “green card”, denominación popular con la que se llama a la “tarjeta de residente permanente”. Este documento que, a veces se consigue por sorteo que ese país realiza entre migrantes, fue de color verde desde 1946 a 1964 –y lo es ahora nuevamente–, pero hubo épocas en que se la entregó en colores diferentes: amarillo, rojo o azul. Y en los últimos días de marzo finalmente quedó formalizada la entrega de las mismas al empresario y a su mujer.

Esta mudanza temporal de tres años se pensaba como parte de la estrategia de posicionar finalmente el portal Infobae en el mercado latino de Estados Unidos. Ese mercado es, según el último censo oficial, de 61 millones de latinos registrados, es decir, casi una Argentina y media. Si uno se guiara por una de las máximas del empresario, ese volumen es terreno a conquistar con su portal. Hadad sostuvo varias veces que “nuestro territorio no es la Argentina, es el idioma español”. Sin embargo, el proyecto de Hadad es otro. Según comentó a algunos pocos íntimos, esa batalla no piensa seguir dándola porque reconoce que sigue sin comprender cómo es la lógica de la audiencia de ese mercado. “Nunca lo entendimos y ya no es hora de hacerlo”, comenta al respecto. Igualmente para nada menciona la palabra “fracaso” respecto de esto porque, como hace un par de años dijo en una ponencia en Mediamorfosis –un foro de medios–, “en Argentina somos muy prejuiciosos con el fracaso. Yo siempre aposté a experimentar y a no temer equivocarme. Creo que en la vida hay que perder el miedo, el fracaso no es otra cosa que el camino al éxito”. Además hay un detalle adicional que lo lleva a “abandonar” esa misión, uno que hace sonreír a varios cuando se lo escuchan decir, y es que siente que ya está muy grande. Cabe aclarar que Hadad recién en noviembre de este año cumplirá 60 años.

Mirada regional. La idea de cambiar por tres años Buenos Aires por Miami como base es de todas formas, potenciar todavía más la penetración de lnfobae en el mercado latinoamericano. Hadad sí considera que en Argentina el portal creció lo máximo que podía crecer, ahora tres son los puntos donde su desarrollo y performance están todavía en un veloz crecimiento. Y son, en orden de importancia para su compañía, México, Colombia y Perú. Fuera de esto y así como definió que el mercado latino de noticias está alejado de sus planes estratégicos, también lo está la idea de diversificarse. Esto es algo que también comentó entre pares que vieron en el cambio de geografía algún proto-proyecto de volver a lo que Hadad fue en otra época cuando tenía radios y TV. Nada más lejos de sumar otros frentes que no sean el portal que ya tiene. Nuevamente sobre esto repite la frase que ya está grande para sumar otros frentes que no sean el portal que ya tiene. La idea es focalizar y crecer, no sumar.

Por último, hay además un motivo que se podría llamar de cercanía y esto es, con el regreso a la nueva formalidad, las reuniones con los socios de The Washington Post demandan menos desgaste teniendo base en Miami. Lo mismo sucede con varios de los otros actores que cruzan a todo portal de internet, es decir, Amazon, Facebook, Instagram… Y también Google a quien Hadad solía referirse a veces como “no sé si es mi amigo, mi socio o mi enemigo (…). Hoy en día hay una colonización cultural y tecnológica en mano de cuatro o cinco, pero los colonizados no somos conscientes y le damos ‘like’ todo el tiempo. Mi sueño es conquistar el algoritmo de Google”.