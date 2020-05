Darín habló sobre Susana:"Se va pasto, forma parte de su ADN por no tiene filtro."

“Es cierto que Susana (Giménez) se va al pasto, forma parte de su ADN porque no tiene filtro”, dijo Ricardo Darín en diálogo radial con Coco Sily. “Yo a veces le aviso, pero la verdad que a esta altura de mi vida ya estoy dispuesto a respetar lo que piensen los demás aunque yo no esté de acuerdo. Porque sino es un chamuyo y el afecto tiene que estar por encima de todo. El afecto está por cómo fue esa persona con vos en la vida, cómo se manejó, si fue de frente o no, si fue transparente o no. Eso es lo que marca el afecto hacia una persona, después todos cambiamos de opinión, el mundo está en movimiento permanente. Te puede pasar que hoy estás de acuerdo y otro día no. La adoro y la adoraré hasta el fin de mis días. Lo único que lamento es todos los que están contentos porque tuvo un accidente.”

En un cálido reportaje con Coco Sily en Pop Radio, fue inevitable que hablara sobre el coronavirus y la cuarentena. Y como es de los que no dejan tema sin responder, Darín expresó: “Ya casi ni importa de dónde viene el virus, si viene del laboratorio o si se comieron un murciélago, eso pasó a un plano tan distante. En realidad ahora el tema es resolver el aquí y el ahora, sobre todo para tanta gente que tiene que remarla, reinventarse y acomodarse para saber cómo se hace para zafar y aguantar, porque por otra parte, tampoco sabemos hasta cuando”.

En este contexto, Darín se refirió a un factor humano que convive con la posibilidad del contagio a diario. “El problema está para los que están en el frente de batalla, los que tienen que salir, los que reparten insumos, comida, medicamentos, la gente de seguridad y médicos. Toda esa línea es la que verdaderamente está expuesta y aparentemente no dan a basto con las medidas de seguridad que se toman”. Y frontal, Darín criticó a quienes agreden al personal de salud: "Pelotudos hubo toda la vida y va a haber. No es un patrimonio argentino, pasa en todas partes del mundo. De la misma manera que tenemos una memoria muy frágil. De alguna manera, muchos estamos convencidos de que los servicios de seguridad están haciendo un esfuerzo muy grande, sin pretender lavarles la cara. El año que viene, la gente va a volver a decir: ‘Este cabeza me viene a pedir el registro'”.

El presente del actor está en un impasse como el de muchos pero aclaró que “Soy un privilegiado como tantos otros, pero los que más me preocupan son los que quedan encerrados y que tienen que salir a ganar el mango para darle de comer a los pibes, miran para adelante y la ven oscura, eso es lo que más me preocupa. Yo estoy bancando bien, estoy laburando más que nunca y gratis en una movida de solidaridad para llevar morfi a distintos lugares. Tenés que tirar una mano donde te la pidan”.