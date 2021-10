De la mano de Tiago PZK, el movimento urbano se suma a la pantalla grande

“Ando a las corridas pero estoy muy contento”, dice Tiago antes de arrancar con la entrevista. Mientras pronuncia esas palabras, en su cara se dibuja una sonrisa. Tiene apenas 20 años y esta es la primera vez que hace una rueda de prensa para promocionar una película que protagoniza.

“Diría que estoy ansioso. No nervioso ni preocupado pero sí ansioso”, responde al “¿cómo estás?” que rompe el hielo. A esta altura, Tiago Uriel Pacheco, más conocido como Tiago PZK, ya está acostumbrado a la popularidad masiva. Sus canciones no paran de sumar millones de reproducciones en las plataformas e incluso Loco, el tema del film, ya está entre las principales tendencias de Youtube. “Se estrena el próximo jueves 14 y ese video ya tiene más de 17 millones de reproducciones. Una locura”, cuenta satisfecho.

Pero protagonizar una historia para la pantalla grande es otra cosa. Peta Rivero y Hornos, el director de Cato, cuenta que vio videoclips de Tiago e intuyó que podía ser él quien diera vida al personaje principal. Igual, no dejó de ser una apuesta, porque el nacido en Monte Grande nunca había actuado. Por suerte, la apuesta pagó. Y con creces.

-¿Tardaste en aceptar el papel?

-Fue raro. Me pregunté si realmente podía meterme a hacer algo así. Porque es un protagónico, no un papel secundario. Era mucha responsabilidad para mí y sabía que tenía que dejar cosas de lado por lo menos en el tiempo que se filmara la película. Pero cuando leí el guión, me identifiqué con muchas cosas que pasaban y eso me llevó a dar el sí. Pero sí, al principio fue un montón.

-La historia tiene muchos momentos emotivos y dramáticos. ¿Te dio miedo eso?

-En mi inexperiencia de nunca haber actuado, ni lo pensé. Me gustó tanto la historia que no me puse a pensar en todo lo que tenía que hacer. Leí el guión como si fuese un cuento y después caí que tenía que hacer todas esas escenas que me habían gustado al leerla. Fueron momentos difíciles pero la historia ya me había atrapado.

-¿Pediste consejos o ayuda?

-Tenía a mi coach Vale que estuvo en todo momento conmigo. Incluso me pasaba a buscar por mi casa y mientras viajábamos a Avellaneda, donde se filmó Cato, repasábamos el guión. Ella me ayudó a encarar las situaciones y me hizo ensayar las variantes para cada escena.

-¿Y con los otros actores como Alberto Ajaka o Daniel Aráoz?

-Obvio. Aprendí mucho de ellos porque son profesionales posta. Me ayudaba porque ellos están tan curtidos que hacen lo que sea y lo que les pidan y eso a mi me ayudó a desinhibirse. Lo mismo como Magela Zanotta y Rocío Hernández, que son la madre y la hermana de Cato.

-¿Con ellas se generó algo especial no?

-Desde el primer día que fui al ensayo con ellas, me sentí como que eran mi familia. Y eso se nota porque fue muy orgánico. Sentía que estaba con mi mamá y mi hermanita y las sensaciones que me pasaban por el cuerpo eran reales. Hay gente con la que conectas, otras que no tanto y con ellas conecté desde el primer momento. Magela es una actriz con trayectoria y me ayudó mucho. También desde el lado de madre, fuera del film.

-¿Es verdad que tus amigos salen en la película?

-Sí. Eso estuvo bueno. Hubo días muy divertidos porque estaba con mis amigos de toda la vida, los de mi barrio. Y estuvo bueno darles esa oportunidad también, de que se puedan mostrar y que los vean. Yo creo que a la peli le va a ir bien y para ellos es un empujoncito y a mi me ayudó a sentirme cómodo. El que actúa de mi mejor amigo es literalmente mi mejor amigo.

-¿Qué es lo que más destacas de haber participado?

-Siento que gané mucha experiencia. A partir de eso me desinhibi un montón y como que destrabe una traba emocional que yo tenía antes. La película es un drama en cierta parte y eso te lleva a llorar y sentir un montón. Por lo menos así lo llevé yo. Y creo que fue un gran paso para mi. Hoy en día tal vez los rodajes me cuestan menos. Por ahí un rodaje de un videoclip son doce horas de un día y yo estuve rodando para el film esas horas durante varias semanas.

-Tenés millones de seguidores por tu música. ¿Cómo crees que van a reaccionar al verte actuar en una película?

-Creo que me van a conocer mucho más a mi. Cómo soy yo y cómo reaccionó ante las situaciones. Por más que Cato es un personaje, hay momentos de la película que no veo a Cato, veo a Tiago. Me cuesta diferenciar y por eso algunas cosas de la película me dan verguenza, porque me veo a mi mismo. Soy yo poniéndome a prueba en varias situaciones y la gente me va a conocer en ese sentido. No se lo que esperan. Vieron algo en el trailer y el videoclip y saben más o menos de lo que va pero no las cosas fuertes que pasan y creo que se van a sorprender.

-El movimiento urbano argentino ya se ganó los escenarios y las plataformas. ¿Crees que ahora se van a ganar la pantalla grande también?

-Sí. Porque la actuación y los audiovisual es un arte como la música. Y está bueno que se metan en otros lugares. A mi siempre me gustó la pintura y el dibujo y me di cuenta que la actuación es un arte, cosa que antes no veía. Creo que los músicos ya tenemos algo adentro por el hecho de pararnos en un escenario y tener cierta presencia al cantar que nos da herramientas para la actuación. Siento que si muchos nos metemos en eso, van a salir cosas buenas.

-Vivís en la misma casa que otros artistas como Lit Killah, Rusherking, FMK y trabajaste con María Becerra, el Duki y varios otros más. ¿Cómo ven ellos tu protagónico?

-Bueno Lit, Rusher y FMK, como vivo con ellos ya saben lo que pasa porque me vieron todo el proceso durante el mes y medio que me iba a las cinco de la mañana y volvía a las siete u ocho de la noche. Así que la quieren ver ya y están muy emocionados. Si les gusta o no ya es otra cosa pero yo los quiero tener ahí y disfrutar con ellos del proyecto.

-¿Y tu familia?

-La familia es muy sincera y te dice todo sin filtro. Voy a contar algo divertido. Fui a ver la película con mi abuelo, mi abuela y mi vieja. Mis abuelos salieron llorando y fue un momento muy conmovedor. Cuando pasó, mi abuelo se me acerca y me dice: ‘pensé que iba a ser una peli más o menos pero gustó un montón’ (risas). Ahora mi mama no deja que le diga nada a mis otros familiares porque mi abuelo cuenta todo y queremos que se sorprendan.

-Tus canciones suenan en todos lados, estás trabajando con grandes artistas, protagonizas una película y recién tenés 20 años. ¿Qué se viene?

-Últimamente me llegan un montón de sorpresas en la vida. Hoy estoy concentrado en mi carrera. Voy a tocar en México y Miami y quiero hacer un disco pero siempre estoy abierto a nuevas propuestas que me gusten porque eso te suma como persona. Y quiero aprender de todo. Quiero ser la mejor versión de mi.