Después de un año en pareja, Cormillot ya planea su boda

por Agustín Jamele

“Sí, me caso”. Así, simple y directo, fue como Alberto Cormillot (81) anunció su compromiso con Estefanía Pasquini (33). Fiel a su estilo discreto, no dio más detalles al respecto y tampoco quiso dar una fecha para la celebración.

La relación de Cormillot y Pasquini comenzó a fines del año pasado y fue oficializada en enero de 2019. Ambos son apasionados por la nutrición, y ese fue uno de los principales puntos en común que los unió. Durante los últimos meses evitaron los medios de comunicación, y ante los pedidos de notas la respuesta siempre fue la misma: “Somos felices y preferimos no exponernos”.

Mientras tanto la relación fue creciendo y asentándose. Convivencia, viajes a Disney y Cuba, entre otros lugares, y congresos de nutrición fueron algunas de las actividades que realizaron juntos. También cenas en familia, salidas con amigos y domingos de descanso en la casa que la pareja comparte junto a varios perros que los acompañan.

En cuanto a la diferencia de edad, jamás fue un inconveniente para ellos o sus seres cercanos. Sin embargo, Cormillot hizo una reflexión sobre aquellos que discriminan a las personas mayores. “Se ve al viejo como un enfermo, senil, asexuado, pasado de moda, discapacitado, sin derecho y sin pertenencia. Además, se lo considera como gasto para la sociedad y que no contribuye en ella porque no produce. De alguna forma se lo ve como una persona que no tiene los mismos derechos que el resto”, indicó, y se manifestó en contra de esta forma de pensamiento a la cual llamó “viejismo”.

Con el paso de las semanas quizás revelen más detalles sobre el casamiento aunque, por el momento, los dos están muy enfocados en su trabajo diario. De todas maneras continúan disfrutando de su noviazgo y manteniendo bajo perfil al respecto. “Si te hace feliz, entonces está bien”, escribió hace un tiempo Pasquini en sus redes sociales y resumió en pocas palabras lo que siente el uno por el otro.