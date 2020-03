Diseñadores, locutores y chefs usan Instagram para entretener en la cuarentena

por Agustín Jamele

“Se trata de poner lo que uno sabe a disposición del otro”, cuenta Martín Churba. Hace 25 años que trabaja en el diseño de indumentaria pero es la primera vez que utiliza Instagram regularmente. “La verdad es que no tenía una cuenta activa. Me parecía un espacio medio vacío para comunicar imágenes desde un lugar muy externo”, asegura. Pero eso cambió con la cuarentena ya que, al igual que otras personalidades reconocidas, está utilizando sus redes para ayudar a sus seguidores a entretenerse durante la cuarentena.

En el caso de Churba, comenzó con unos videos en los cuales propone “pasarle el trapo a la cuarentena”. “Se me ocurrió casi en el mismo momento que comenzamos con esto. Como yo trabajo con telas y las adoro, propongo actividades con ellas que comienzan a las 18. Ayer, por ejemplo, hicimos impresiones con un trapo rejilla”, explica a PERFIL, y agrega que en los últimos días recibió muchas fotos de familias que replicaron las actividades. “Me parece que los ayuda a mantenerse animados y a quedarse en sus casas, porque todos los elementos en los videos son de la vida cotidiana, como bolsas de café o los rollos de cartón del papel higiénico”.

Una iniciativa similar tomó el diseñador Benito Fernández, quien presentó su colección otoño-invierno 2020 con un video desde su casa. Para ello utilizó maniquíes, y las repercusiones de sus seguidores fueron muy positivas. “Es impresionante y me sorprende, porque a veces en las redes te dicen cosas feas pero en este caso todos los comentarios son de personas escribiendo frases hermosas”, indicó a PERFIL. Luego de esa primera experiencia decidió continuar, y actualmente sube instructivos con consejos para vestirse con distintas prendas. “Me gusta hacerlo y creo que es de gran ayuda desde lo psicológico. Es muy difícil pasar la cuarentena sin hacer nada y con el miedo a contagiarse y a las pérdidas económicas. Es importante mantenerse activos para demostrar que esto no nos va a vencer y que vamos a salir todos juntos”, finaliza su relato.

Fácil y a mano. Otra actividad que está generando muchas acciones en Instagram es la cocina. Muchos chefs hacen videos con recetas o suben tutoriales sobre cómo utilizar un determinado condimento. Es el caso de Narda Lepes, quien todos los días se contacta con sus seguidores. “Estaba en casa viendo qué podía hacer para ayudar. Vi que la gente estaba medio perdida y que salían de sus casas para hacer recetas. Entonces, la idea es que me digan qué tienen en sus casas para yo darles consejos y entonces no tengan que salir”, comenta a PERFIL. La iniciativa generó patrones y ahora los usa para armar planes según lo que sus seguidores le piden.

No solo Lepes decidió hacer esto, sino que varios cocineros, profesionales y amateurs, utilizan sus cuentas para interactuar con sus seguidores. Uno de ellos es Fernando Trocca, quien todos los días sube una receta hecha con alimentos que tiene en su casa. “Surgió de una manera muy espontánea. Como todo el mundo, estoy haciendo la cuarentena y estoy cocinando mucho con mi hija. Hace unos días decidí subir una receta y fue impresionante. Hubo como 50 mil reproducciones y más de 500 comentarios. Sobre todo me emocionó la gente agradeciendo, y me di cuenta de que podía ser una buena forma de entretenerme y de entretener a todos”, señala a PERFIL.

Al igual que Benito Fernández, Trocca asegura que todos los comentarios son positivos. “Evidentemente todos necesitamos pasar esta cuarentena de la mejor manera posible con diferentes actividades”, cierra el cocinero.

Una voz conocida. Por último, otra actividad que cautiva a los usuarios de Instagram es la lectura de cuentos e historias. Desde India (país que está con toque de queda y solo permite salir a la calle de 7 a 10 de la mañana para hacer compras), la locutora Daisy May Queen decidió sumarse con su cuenta oficial. “Fue idea de una seguidora. Publiqué un texto y varias personas comentaron que sería lindo escucharlo en mi voz. Ahí se me prendió la lamparita para leer textos que levanten el ánimo, bajen el miedo y también abran los ojos. Es raro porque hace siete años que no lo hago, pero el video alcanzó las 10 mil reproducciones. Eso muestra que a la gente le gustó, así que seguiré haciéndolo”, señala Daisy.

Todos los entrevistados por PERFIL indican que a partir de los videos que llevan a cabo incrementaron sus seguidores y el número de visualizaciones en los posteos. Y es que los usuarios de Instagram utilizan esa red social para entretenerse y, como indicó Churba, la cuarentena es una buena oportunidad para “poner lo que uno sabe a disposición de otro”.

Entre lo digital y lo analógico

Este tipo de acciones no solo se registraron en Argentina sino también en todo el mundo. Un ejemplo es Madonna, que sube videos contando su día a día en cuarentena. Lo extravagante, como no podía ser de otra manera, es que en los videos se la ve tipear en una máquina de escribir mientras su voz en off relata lo que le sucedió recientemente en relación con el coronavirus. Además la “reina del pop” hace una pequeña actuación y deja los escritos sobre una mesa. Quizás, cuando se controle la pandemia, alguna editorial esté dispuesta a publicarlos.

También Susana, quien se encuentra en su casa de Punta del Este, está utilizando su cuenta para contar sus experiencias. En su caso las actividades se enfocaron en aprender a cocinar, limpiar su computadora de mails y archivos que ya no utiliza y ordenar cajones. Uno de los posteos más graciosos se destacó por ser la primera vez que hacía un pollo al horno. “Le tenía miedo y tuvieron que enseñarme a usarlo, pero salió genial”, aseguró la conductora entre risas.

Y para finalizar, Brian May, el icónico guitarrista de Queen, sube videos con formato de pequeños conciertos en los cuales también da consejos para tocar la guitarra. “Aquí estoy, desde el living de mi casa, dónde más podría estar”, señala entre risas antes de iniciar “las clases virtuales” para todos sus seguidores.