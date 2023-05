Dua Lipa confirmó su romance con uno de los hijos de Costa-Gavras

Dua Lipa y su novio pusieron aire fresco y mucha seducción a una joven farándula internacional que no se renovaba. Ella, una cantante de 27 años que acumula fans, hits, y construye una carrera exitosa. Él, es un cineasta de 41 años, que creció en un ámbito puramente cinéfilo.

Romain Gavras es el menor de los tres hijos de Costa-Gavras, el director de cine griego por excelencia –hoy de 90 años–, ganador de dos Oscar por su famosa película Missing (Desaparecido), un Bafta –el Oscar británico–, el Oso de Berlín, y también la Palma de Oro de Cannes, entre muchos otros premios. Y su madre Michèle Ray-Gavras, es una periodista francesa que hizo coberturas en zonas de conflicto, y luego se convirtió en productora de películas y documentales. En lo estrictamente farandulero, Romain Gavras fue hasta no hace mucho, pareja de la cantante británica Rita Ora.

Unidos. Dua Lipa y Romain Gavras fueron el centro de todos las cámaras del Festival de Cannes cuando recorrieron la alfombra roja para participar de la proyección de Omar la Fraise (El rey de Argelia), “primera película de un hermano y camarada Elias Belkeddar”, escribió en la red social que Gavras más utiliza y sumó el trailer del filme.

En Cannes, la cantante y el cineasta provocaron como pareja, ese magnetismo que los fotógrafos buscan en espacios como la alfrombra roja donde lo que abundan son personajes que se produjeron estéticamente para ese momento y sean actores, modelos o invitados, ponen su mejor sonrisa durante los metros que van desde que bajan del auto hasta la escalinata. Por el otro, con su presencia, se confirmaba el romance entre Dua Lipa y Romain Gavras.

Con la publicación de estas imágenes de ambos en el Festival de Cannes, sobre todo los seguidores de la cantante pop “comprendieron” porqué el cineasta aparecía como al pasar, en algunas fotos que Dua Lipa posteó en su red social: no fueron muchas, pero la presencia de Romain Gavras se repetía como uno más del grupo de amigos que secundaban a la cantante en momentos donde ella vivía su “vida de civil”, sin maquillaje ni vestuarios como los que elige cuando es “la cantante”.

Basta de clásicos. “Los niños se construyen a sí mismos en oposición a algo”, dijo Romain Gavras en uno de los reportaje que dio en 2022, para promocionar Atenea, la película que dirigió y que incluso se puede ver en Netflix Argentina. “Vi a (Andrej) Tarkovsky de muy chico. Todas las obras maestras (del cine), las vi cuando era demasiado joven. Mi papá (Costa Gavras) me ‘alimentó’ con ese tipo de cine desde los siete años. Por eso, mi rebeldía se dio entre los doce o trece años. En ese momento, y rompí con todo ese cine. Basta de las películas de Ingmar Bergman, de Akira Kurosawa… Le dije a mi padre que odiaba a Tarkovsky, y que mi película favorita era Duro de matar”.

Esa rebeldía contra muchos de los grandes nombres de la cinematografía mundial que su padre Costa Gavras lo hacía ver de pequeño, igualmente sembraron en Romain Gavras el amor por el séptimo arte. Sus inicios fueron la realización de videoclips para artistas como los británicos Jamie xx y M.I.A. –Mathangi “Maya” Arulpragasam–, y para Kanye West y Jay-Z filmó No Church in the Wild (No hay iglesia en la selva) video que en diez años, acumula casi ciento nueve millones de reproducciones en Youtube.

En 1995, Romain Gavras cofundó el colectivo cinematográfico Kourtrajmé con dos amigos de la infancia, Kim Chapiron y Ladj Ly, quien en 2019 dirigió Los Miserables, por el que fue nominado al Oscar, ganó en Cannes, el Goya y el César, entre otros premios. Gavras sigue en contacto con esos amigos y combina la realización de videoclips con los largometrajes como Nuestro día llegará, El mundo es tuyo –con Isabelle Adjani–, que presentó en una de las secciones de Cannes, y en el Festival Venecia 2022, estrenó Atenea.