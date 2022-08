Ed Sheeran cumplió la promesa que le hizo a Antonela Roccuzzo

Todo llega. Y finalmente Antonela Roccuzzo conoció en persona a Ed Sheeran. Ella es una de las millones de fans que el cantante inglés tiene en el mundo pero entre ambos había una historia que precedió a este encuentro que se dio después de un recital que Sheeran ofreció en el State de France, en París.

La historia –o anécdota– se remonta a septiembre de 2021. En ese momento, el artista fue uno de los que asistieron al partido que disputaron el Paris Saint Germain y el Manchester City. Ese cotejo fue para Lionel Messi su regreso tras una lesión que lo había dejado afuera de dos contiendas deportivas. También esa vuelta a la cancha fue donde convirtió su primer gol con la casaca del PSG y, casualmente, se lo hizo al equipo que dirige su amigo y ex director técnico en el Barçelona, Pep Guardiola.

Terminado el partido con la victoria del equipo francés, Ed Sheeran se encontró con Messi y posteó la foto que les tomaron; el argentino con gran sonrisa, el músico con gesto de verdadero fan.

Messi no habla inglés pero poco se duda que le haya contado vía traductor ocasional que Antonela Roccuzzo era fan de las canciones de Sheeran. De hecho, muchos videos que ella postea en su red social están musicalizados con sus temas.

Promesa grabada. Tres meses después de este encuentro Messi-Sheeran en París, el cantante le dio una entrevista a Dakyta –Daniela Aita–, una actriz y locutora argentina radicada en Los Ángeles. En ese marco, grabó parte de un video donde Sheeran se disculpa con Antonela por no haber coincidido con ella el día que se fotografió con Messi. “Perdón que no nos vimos en París, pero voy a volver a tocar en el próximo verano en el Stade de France. Si querés venir, estás más que invitada y te tengo un disco vinilo para vos también”, dijo Sheeran en el video mencionado.

Ese verano –tórrido en París como en casi toda Europa– llegó y el cantante cumplió su promesa. Es decir, dio su recital en el Stade de France y luego la mujer de Messi tuvo un “meet and greet” más que especial detrás de escena.

Como parte de ese encuentro estuvieron familiares y amigos del matrimonio Messi-Roccuzzo como son Daniella Semaan, su hija María TakTouk y el futbolista español Cesc Fábregas, marido de Daniella.

Si cuando en 2021 se extendió por redes la fotografía de Messi con Ed Sheeran con comentarios de varias amigas de Antonela respecto a su ausencia en ese encuentro, advertidas todas de cuánto le gustan a ella las canciones, muchas más repercusiones tuvieron en ese mismo grupo las fotos de la promesa cumplida.

Y Londra también. Ed Sheeran tiene otro nexo con Argentina, más allá de ser fan de Messi, y es Paulo Londra. En 2019 él invitó al cordobés a colaborar en Nothing to you. Este 11 de agosto de 2022, ambas voces volverán a escucharse juntas en Una noche de novela.