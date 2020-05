El cerebro detrás del boom de los streamings de Fito Páez

El viernes Fito Páez abrió de nuevo el living de su casa para un recital vía streaming. Ya el 20 marzo, a horas de que comenzara a regir el aislamiento social obligatorio, más de 1,5 millones de personas siguieron Páez en casa por Instagram, Facebook y YouTube. A casi dos meses, Páez en América fue otro momento interactivo con sus fans argentinos y de otras partes del mundo. “Nos es imposible calcular la cantidad”, decían ayer a PERFIL quienes trabajan junto al músico. Es que, según explicaron, a lo emitido en redes hay que sumarle la transmisión de RAI de ayer en ocho idiomas.

Detrás de este armado y del refresh artístico de Fito Páez está Juan Pablo Kolodziej, director de Rodeo Entertainment. Desde 2017 trabajan juntos y fue con quien armó estos exitosos livings musicales en cuarentena. En este marco de pandemia, Kolodziej habló con PERFIL sobre cómo se vislumbra el futuro del showbusiness poscoronavirus. ¿Streamings como el de Fito Páez reemplazarán a los recitales “clásicos”? Kolodziej dice que no: “Este tipo de transmisiones vienen sucediéndose desde hace ya varios años. Ahora se transformaron en la única opción, pero no son un reemplazo: quienes disfrutan de los recitales en vivo lo hacen porque les gusta la experiencia. Sí es cierto que el show tradicional va a demorar su vuelta a la normalidad.

—¿Hay temor en los artistas por lo incierto del panorama futuro?

—Esta situación nos cruza a todos por igual y los temores e incertidumbres son los mismos para todos. En general los artistas están preocupados, no solo por ellos sino por toda la gente que trabaja directa e indirectamente para ellos y en el negocio. Hoy hay casi 500 mil personas de este rubro en Argentina que están sin trabajar. Y te diría que hasta dentro de un año es difícil que se normalice algo. Los temores pasan por ese lado. Fuera de eso, los artistas son creativos, siguen componiendo, produciendo, hacen cosas nuevas. En el caso de Fito, terminó de componer dos discos instrumentales que grabará en 2021, escribió una película y ya tiene a su elenco tentativo.

—¿Argentina es pionera, o su público demanda estos streamings por la pandemia?

—Es algo que está sucediendo en todas partes. Los artistas sienten que tienen la responsabilidad de alumbrar en este momento. Y quizás es un pensamiento hasta inconsciente en muchos de ellos.

—En el contexto económico pos-Covid, ¿se prevé la monetización de estos recitales?

—Hoy ya existen compañías que ofrecen experiencias musicales y hasta teatrales online pagas. Me parece muy bueno porque se abre un juego nuevo y se puede llegar a más personas. Los shows tradicionales se dan, en general, en las grandes capitales, y eso implica para algunos espectadores costos adicionales de traslados y hasta de estadías, más la entrada. También existen shows sponsoreados por marcas que son gratis. Creo que en una primera instancia la forma más rápida de monetizar será esa y no cobrando entradas. Eso implica todo un cambio cultural y de comportamiento.

—¿Hay ya estudios de mercado para ver si la monetización es factible?

—Seguramente sí, es fundamental. El público necesita seguir viendo espectáculos y los artistas necesitan trabajar. No olvidemos que en el peor momento de la piratería de películas apareció Netflix. Cuando bajaron las ventas de discos apareció Spotify. Y ahora que no se pueden hacer shows, seguramente aparecerá un sistema para poder verlos y monetizarlos. Pero repito: esto sería “ver”; estar en un show en vivo es eso, “vivirlo”. Para esa experiencia no existe ni existirá un sistema diferente.

—Habiéndose ya ofrecido gratis, ¿cómo se podría convencer de pagar por un recital por streaming?

—Fito hizo ahora desde su casa Páez en América, y se transmitió por muchos medios de Argentina y del exterior, por internet y vía satelital. Poder ofrecer esto de manera gratuita y democratizar la experiencia de Fito es buenísimo. Muchas personas que ya lo vieron en la primera transmisión esperaron ansiosas éste. En este sentido, no es un impedimento en absoluto ofrecerles acceder a un nuevo contenido mediante un pago. Pensemos en los shows en vivo: todo el tiempo hay festivales gratuitos con artistas y eso no quita que luego den uno pago.