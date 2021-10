El famoso actor de “Viaje a las estrellas” voló hacia el espacio

Cuando parecía que Jeff Bezos había cumplido todos los objetivos que se había propuesto, apareció con uno nuevo. El hombre más rico del mundo, quien dejó el puesto de CEO de Amazon por los viajes al espacio, sorprendió a todos al asegurar que su nave llevaría al espacio a un hombre de 90 años. Y de esa manera, convertirlo en la persona más longeva en la historia en realizar un viaje de ese tipo. Esto no sorprendió a muchos porque el 20 de julio, cuando el propio Bezos voló al espacio con su compañía Blue Origin, en la nave también incluyó a Wally Funk. A sus 82 años, ella consiguió el récord de la persona más longeva en salir del planeta Tierra. Por eso, que fuera con alguien de 90 años no llamó tanto la atención general. Eso vino después, cuando contó que el hombre en cuestión era William Shatner, el actor que le dio vida al Capitan Kirk en Viaje a las estrellas.

Temor a volar. “Seré el Capitán Kirk pero me estoy muriendo de miedo”, contó Shatner antes de realizar el despegue. El actor canadiense llegó hasta Texas, lugar donde Bezos tiene la base de operaciones de Blue Origin, para convertir en realidad lo que durante mucho tiempo fue un trabajo: viajar por el espacio. Y es que en varias oportunidades, Shatner interpretó al Capitán Kirk, el popular personaje de Viaje a… conocido por comandar a una tripulación que resolvía distintas situaciones en el espacio. Si bien interpretó otros roles durante su extensa carrera, fue ese el que lo volvió famoso internacionalmente hasta el día de hoy. Cuando era apenas un niño, mucho tiempo antes de ser millonario, Bezos era fan de Viaje a las estrellas y del Capitan Kirk. “Además, me inspiré en esa historia para fundar Blue Origin. Por eso, cuando tuve la oportunidad de ofrecer a Shatner la posibilidad de ir realmente al espacio, no dudé”, aseguró. “Es un placer poder hacer esto. Él es uno de mis grandes héroes así que poder compartir este momento es increíble para mí”.

La travesía. Al igual que el resto de los viajes de Blue Origin, la nave que llevó a William Shatner y al resto de los astronautas partió de Texas. En total, el vuelo duró apenas un poco más de diez minutos y alcanzó una altura superior a los 80 kilómetros, punto donde algunas instituciones marcan el comienzo de “el espacio”. Sin embargo, en el cohete no había solo personas. Bezos le pidió al actor si podía llevar con él unos dibujos que había realizado de chico sobre los personajes de la mencionada serie para jugar con sus amigos. “Increíble, pero mi madre los guardó durante 48 años y ahora es un honor que te acompañen”, le dijo Bezos a su ídolo. Así, los dibujos acompañaron al Capitan Kirk, quien cuando retornó a la Tierra los devolvió. “Eso no tuvo nada que ver con lo que me dijeron. Fue mucho mejor”, le comentó entre risas el actor en ese momento. Fue entonces que el viaje culminó y la dupla rompió el récord del “hombre más longevo en salir del Planeta”.

Festejos. Bezos recibió a la tripulación en el lugar del aterrizaje, y para festejar el logro abrió varias botellas de champagne. Junto a él estaban otros miembros de Blue Origin, familiares de los nuevos astrónomos y Lauren Sánchez, su actual pareja. “Otro día divertido en el trabajo”, señaló la periodista al compartir las imágenes de la travesía en sus redes sociales.

Además, le deseó suerte a Bezos antes del lanzamiento con una foto muy colorida de él montando a caballo. Más allá de su amor por el espacio, el fundador de Amazon vivió durante varios años en un típico “rancho norteamericano” y se jacta de ser un “vaquero en espíritu”. Así que la imagen retrató una parte suya que se opone a la tecnología y los vuelos para salir de la Tierra.

“Nunca me dejas de sorprender”, escribió ella en las felicitaciones que le dejó. Ya en el recibimiento de los viajeros espaciales, Sánchez felicitó a Shatner y al resto de los astronautas. Para finalizar, el grupo entero retornó hasta la base del lanzamiento para realizar fotos y hablar con la prensa sobre el viaje. “Lo que me has dado es una experiencia que jamás creí que podía llegar a vivir. Te lo agradezco mucho”, concluyó el actor, que se notaba visiblemente emocionado.