El positivo de Lizy Tagliani por Covid alerta a la TV

Los medios de comunicación y su personal no están exentos en la pandemia y algunas de las figuras más conocidas de la radio y la televisión comenzaron a contar que dieron positivo en los tests por coronavirus. “Acaban de comunicarme el resultado del hisopado y tengo Covid-19. Continuaré aislado y con seguimiento médico. Me siento bien y soy asintomático”, contó Enrique “Quique” Sacco esta semana.

Su pareja, la ex gobernadora María Eugenia Vidal, también dio positivo al igual que la madre del periodista. Como pocos días antes había comenzado un programa en Radio del Plata, las autoridades de la empresa decidieron llevar a cabo una desinfección total del edificio y se realizaron tests a todos aquellos que estuvieron en contacto con Sacco.

Ayer Lizy Tagliani, conductora de un programa en Telefe, también anunció que dio positivo por Covid-19 y encendió todas las alarmas en el canal. “Hoy estoy un poquito triste pero cuando mejore los voy a tener al tanto de cómo la voy llevando. Por suerte me siento bien y no tengo ningún síntoma. Solo les pido un tiempo para procesar todo lo que está ocurriendo y luego responderé a todas las preguntas que me hagan”, escribió en sus redes sociales.

Hace pocos días quien también se contagió de coronavirus fue el intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde. Su esposa, Jésica Cirio, forma parte de La peña de morfi, también de Telefe, y si bien en su caso el test dio negativo, la situación generó preocupación. Las autoridades indicaron que el programa continuará pero sin la conductora, quien realizará una cuarentena de al menos 14 días por precaución. En paralelo se realizaron los estudios correspondientes a todos aquellos que pudieron haberse contagiado en ambos programas y aún no se anunciaron más casos positivos.

Otro canal que se ve afectado por la pandemia es América. Un técnico fue el primero en dar positivo dentro de la compañía y eso llevó a que Jorge Rial optara por dejar de ir a Intrusos. “Tomé la decisión de guardarme en mi casa, por lo menos hasta fin de mes. Dejemos de creernos imprescindibles. No es fácil, lo sé, porque nuestro ego es enorme y el maquillaje nos entra por los poros y se nos queda en el corazón”, comentó ayer apenas comenzó el programa.

De esta forma, varios canales de televisión y radio comenzaron a aplicar los protocolos para evitar futuros contagios. Desde el Enacom (Ente Nacional de Comunicaciones) recomiendan limitar la cantidad de invitados a los programas y que, de ahora en adelante, solo participe la menor cantidad posible e indispensable de personal necesario para emitir los shows.