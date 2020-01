En medio de polémicas, en Canadá ya se preparan para recibir a Meghan y Harry

por Agustín Jamele

Que Meghan y Harry vivirán en Canadá una vez que renuncien formalmente a sus puestos en la corona británica es un hecho. Ambos tienen afinidad con el país, su cultura, su gente, y ya habrían elegido Vancouver para su residencia. Sin embargo, al hacerse pública la decisión los habitantes de la ciudad comenzaron a mostrar preocupación y varios de ellos explicaron que no están del todo conformes con sus nuevos vecinos. “Por el momento el gobierno de Canadá no tiene comentarios para hacer sobre el tema”, indicaron a PERFIL desde la secretaría de gabinete federal del país ante la consulta de si había contactos entre el gobierno y Meghan y Harry. Por motivos de seguridad la orden oficial es no hablar del tema con la prensa, pero actualmente se encuentran trabajando al respecto. Según señalaron desde el Departamento de Comunicaciones de Canadá, el encargado de las tratativas se llama Kevin MacLeod, secretario canadiense de la reina en es país, y actualmente oficia como mediador entre los funcionarios y la familia real.

El principal tema en discusión es quién pagará los gastos para custodiar a Meghan y Harry. Según el medio The Guardian, se estima que por año se necesitan hasta 10 millones de dólares para esto, y los canadienses ya manifestaron a través de distintos medios que no quieren que se pague con dinero de sus impuestos. Esto se debe a que cuando un miembro de la familia real viaja a Canadá los costos de la visita son cubiertos por el Estado, pero esta situación es distinta ya que ellos ya no formarían parte de la Corona y eso generó discusiones que se intentará resolver en los próximos días.

Mientras tanto, Meghan Merkle ya se encuentra en Vancouver y hace dos días se la pudo ver visitando un refugio para mujeres con problemas de adicciones en la parte más carenciada de la ciudad. Durante el encuentro habló con quienes viven en el lugar y se tomó fotos con ellas. Además incumplió con todos los mandatos del protocolo real y el gesto fue interpretado como una clara señal de que ya no pertenece a la Corona.

Por su parte, Harry continúa en Inglaterra y esta semana participó del que sería su último evento como duque de Sussex. Fue en el sorteo de la Copa Mundial de Rugby a jugarse en el Reino Unido el próximo año. Según explican en Inglaterra, luego de esto ya no volvería a formar parte de la agenda de la familia real.

El principio del fin. Las repercusiones de la decisión que tomaron los duques de Sussex también llegaron a Argentina. En este caso en forma del documental Harry & Meghan: una travesía por Africa, que estrenará DirecTV próximamente. En principio el proyecto tenía como objetivo seguir a la pareja durante su viaje por distintos países de ese continente, pero ambos aprovecharon para contar ante cámara lo difícil que es para su matrimonio estar constantemente expuestos en la prensa. “Cada vez que veo una cámara, cada vez que escucho un clic, cada vez que veo un ‘flash’ me lleva de regreso a los peores momentos”, explicó él haciendo alusión a la muerte de su madre, Lady Di.

De esta manera llegará al país el primer y hasta el momento único registro en donde ellos cuentan el porqué de su decisión. “Nunca pensé que esto sería fácil. Pero pensé que sería justo. Y esa parte es realmente difícil de aceptar”, explica Meghan en uno de sus pasajes. Y agrega para finalizar: “No basta sobrevivir. Ese no es el punto de la vida. Tienes que prosperar, tienes que sentirte feliz. Realmente, he tratado de adoptar esta sensibilidad británica de mostrarse imperturbable ante cualquier emoción pero no he podido. Lo he intentado, pero creo que lo que hace internamente es muy perjudicial”.