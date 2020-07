Esmeralda Mitre a fondo: "Un día me hinché de mis hermanos mayores y los fumigué"

Esmeralda Mitre puso acelerador a fondo y agrega detalles del conflicto afectivo y por la herencia, con los tres primeros hijos de su padre, Bartolomé Mitre. Y en el programa "Los ángeles de la mañana" sintetizó: “Un día me hinché de mis hermanos (mayores) y los fumigué. Si no me quieren, me da lo mismo”.

Tres bloques de familia se disputan la herencia de Bartolomé Mitre.

Dolores, Rosario y Bartolomé (h) son los hijos del primer matrimonio de Bartolomé Mitre con Dolores González Alzaga. Ya separado, se casó con Blanca Isabel Alvarez de Toledo; separada después de diez años de estar con Nicolás García Uriburu. Esmeralda lo explicó así: “Yo nací en el matrimonio legítimo, por decirlo de alguna manera. El que más duró que fue el de mi madre y el de mi padres, donde se forjó la familia. “(N. de la R: la relación más extensa de Bartolomé Mitre fue con su viuda Nequi Galotti, 28 años, de 1992 a 2020). Se casan mamá y papá, con ellos (los tres hermanos ) muy chiquitos, y están 25 años juntos. Mi mamá fue el gran amor de mi viejo.”

Campos, acciones, cuentas bancarias y propiedades: un testamento y la grieta de los Mitre.

“Mis hermanos me llevan todos diez años , doce , trece…,” se explaya Esmeralda sobre lo que fue su presencia en ese nuevo esquema familiar. “No es como un lindo regalo que llegue yo. De hecho, uno de mis hermanos se encerró una semana en un cuarto y dijo: ‘Ahora tienen lo que querían: una hija rubia y con ojos celestes’. Así empieza la cosa; no mejoró con el tiempo. Siempre pedí amor, los veía a todos más grandes, les decía ‘quieranme, quieranme’… De hecho me decían: ‘Andá, pedile plata a papá y lo hacía, y se le daba a ellos para no sé… casi comprarlos. Y un día me hinché de mis hermanos y los fumigué. Si no me quieren, me da lo mismo.”

"Si me enfrenté a la DAIA y me fue bien, a mis hermanos no les tengo miedo".

Igualmente Esmeralda Mitre da a entender que esta situación de desamor de sus tres hermanos mayores se cristalizó hasta romperse en mil pedazos con la muerte de Bartolomé Mitre, el 25 de marzo de 2020. “Yo el año pasado sentía que se iba a ir. (…) Mi papá no se quería ir porque sabía que esto que está pasando se la veía venir. Ahí sentí una orfandad; él me defendía de los alrededores, de mis hermanos más grandes. Cuando estaba él, nadie se me animaba. Ahora se intentan animar, tampoco soy muy suave. “

