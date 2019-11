por Agustín Gallardo

Si hay algo que Alberto Fernández no esconde es su gusto por las actividades artísticas, sobre todo por la música. Se sabe: al presidente electo le gusta mucho tocar la guitarra. Prueba de esto es el video que se volvió viral donde se lo vio tocando junto a Gustavo Santaolalla en la previa de las elecciones. Allí, estuvo presente Fabiola Yáñez, quien con discreción se prepara para ser primera dama. Ambos suelen compartir encuentros informales como el mencionado. Y un ejemplo de esto fue lo que ocurrió el jueves pasado por la noche: junto a Fernández disfrutaron de un encuentro con Joan Manuel Serrat y Joaquín Sabina, de riga por Argentina.

Fue en una cena relajada en un salón privado del Hotel Madero. “El encuentro fue muy emotivo para todos, para nosotros por las figuras de Serrat y Sabina, y ellos sorprendidos con la humildad, el don de gente, la personalidad y la formación del presidente electo; igualmente Serrat y Alberto ya se conocían”, contó uno de los testigos de esa reunión.

Aún en ese clima informal, los músicos escucharon atentos cuando, interpelada, Fabiola contó sobre la actividad social que viene haciendo. En un momento de la charla incluso, Sabina hizo un comentario galante sobre el contraste que había con su persona respecto de las fotos que le habían mostrado de ella antes de la reunión propiamente dicha.

Con Serrat y Sabina. Los artistas habían invitado a la pareja a su concierto No hay dos sin tres que brindaron el viernes 8 en el nuevo microestadio porteño de Villa Crespo. Pero Fernández tenía ese día una cena con los integrantes del Grupo de Puebla. “Gracias por tanto talento y una hermosa velada”, escribió Fabiola en su cuenta de Instagram, donde subió una foto de los cuatro juntos. El encuentro se extendió por casi cuatro horas. Y fueron infaltables, obviamente, los temas de la coyuntura, como la crisis en Bolivia y Chile, y la pelea independentista en Cataluña. También Alberto contó al periodista Ariela Lijadad su tesis de que lo que sucede en Bolivia es porque no existe el peronismo. Pero que ellos no parecieron entender del todo su explicación. “Joaquín resultó ser un tipo magnífico, tan profundo como divertido, aseguró Alberto, quien tiene una amiga en común con Sabina, la cantante tanguera Adriana Varela. De la cena participaron Fernando “Chino” Navarro y Miguel Cuberos, abocado a aceitar las relaciones con personas de la cultura.

El primer encuentro. Desde que Fernández ganó las elecciones del 27 de octubre, Fabiola apretó el acelerador e intensificó las acciones sociales que ya viene haciendo desde hace varios meses. Si bien mantiene un perfil bajo, tiene puestos los ojos en Todos juntos por los niños, un evento solidario que se llevará a cabo a fin de noviembre en Posadas, Misiones. En el afiche promocional, además de detallar los artistas presentes, aparece como crédito principal la organización La Capitán Beto y Fabiola Yáñez. Fue en julio de este año cuando esta agrupación tomó forma. “Por eso ahora surgió la posibilidad de hacer un festival para juntar leche para los chicos. La idea es llevarlo a los merenderos de Misiones. Los músicos que vienen desde Buenos Aires lo hacen ad honorem”.

Nacida en Río Negro, pero criada en Misiones y Santa Fe, Fabiola tuvo en 2018 un paso discreto como panelista de Moria Casan en Incorrectas. Además, participó en Común y Corriente, en Radio 10, junto a Nora Briozzo y Néstor Dib. Y en la pasada temporada de verano protagonizó con Manuel Wirtz, ‘¡Otra vez papá! Después de los 50’.

Con cinco años en pareja con Fernández, su primer contacto con él fue por motivos estrictamente laborales. “Hacía rato que él se había ido del Gobierno. Yo tenía una beca en la Universidad de Palermo, donde estudiaba periodismo y trabajaba en el área de Comunicación Institucional. Se armaban ciclos de charlas y yo convocaba a los dirigentes. A uno de esos encuentros me acuerdo que estaba invitado Macri. Una de esas veces, también lo contacté a Alberto”, dijo a Página/12. “Pasó el tiempo y cuando estaba terminando mi tesis, que fue sobre la relación Clarín y el primer gobierno de Néstor Kirchner, lo volví a llamar, le hice una entrevista, rendí la tesis y saqué un diez. Y un día me llamó él para invitarme a salir. Así empezó todo. El 14 de mayo cumplimos cinco años y en 2016 nos comprometimos”. Y el 10 de diciembre comienza una etapa inesperada.