Hollywood íntimo: cenas y fiestas antes y después de la alfombra roja

por Agustín Jamele

Hay ciertas noches que son especiales y que logran unir a miles de personas alrededor del mundo. La de hoy es una de ellas y la razón es una nueva entrega de los Premios Oscar, la 92ª para ser exactos. Los amantes del cine suelen prepararse desde temprano para saber quiénes serán los ganadores, y muchos hacen encuentros o cenas con amigos. También están los que juegan al prode con cada categoría o los que intentan ver todas las películas en pocas horas para no quedarse afuera de los debates que seguramente ocurrirán el lunes en sus trabajos o en las redes sociales.

Sin embargo, la diversión no es solo del público sino también de los actores, directores, guionistas y técnicos que participan de los premios. Por un lado está la alegría de poder obtener uno de los galardones más importantes de la industria del cine internacional y por el otro la de participar de eventos o fiestas que reúnen a las principales estrellas de Hollywood.

Fue el caso de la cena organizada para los actores nominados en la que se reunieron figuras como Leonardo DiCaprio, Antonio Banderas, Laura Dern, Joaquin Phoenix, Al Pacino, Margot Robbie y Jonathan Pryce, entre otros. “No tengo preparado ningún discurso porque no va a pasar, todos sabemos quién se va a subir”, aseguró Banderas, quien está nominado por Dolor y gloria, en una entrevista al medio Efe, e hizo referencia a que el ganador será Phoenix por su rol en Joker. “Vengo muy tranquilo porque como no soy el favorito, estoy relajado. El favorito es el que tiene la presión, es el que si no le dan el Oscar se va a enfadar, pero yo ya estoy encantado. Voy a sentarme a disfrutar de un espectáculo maravilloso con amigos”, agregó el actor español.

Quien también habló sobre la cena que preparó la Academia para ellos fue Laura Dern, nominada por Historia de un matrimonio. “Pasamos una gran noche y celebramos entre todos. También pudimos compartir con los nominados a Mejor Música y a Mejor Director así que fue muy especial”, reveló Dern, y aseguró que una de sus mayores emociones de la noche fue cuando pudo hablar y tomarse una fotografía con Elton John.

Chocolate con oro. Las fiestas en honor a los nominados del Oscar no solo fueron previas sino que también habrá varias una vez finalizada la transmisión televisiva. La oficial se hace en el mismo edificio donde se entregan los premios y todos los presentes estarán allí. El encargado de realizar el menú es el famoso chef Wolfgang Puck. Hace 25 años que se encarga de este trabajo, y en esta oportunidad homenajeará a Joaquin Phoenix con un 70% de platos veganos o vegetarianos. El actor que dio vida a Joker es conocido por su compromiso con los derechos de los animales, por lo que pidió más variedad en la comida y el chef escuchó su reclamo.

De todas formas también habrá carne, salmón y caviar para aquellos que no tengan inconveniente con comerla carne. Y para los que quieran bebidas alcohólicas habrá vino y champagne proveniente de los viñedos que tiene el director de cine Francis Ford Coppola. Lo único que faltaba para cerrar la noche era el postre, y a los organizadores se les ocurrió que lo mejor era mandar a hacer 6 mil miniaturas de la estatuilla en chocolate y bañadas en oro comestible para que puedan llevarlas de souvenir.

Competencia. La fiesta oficial de los Oscar no es la única que se realiza una vez finalizados los premios sino que hay varias que intentan disputarse a las celebridades. Quizás una de las más famosas es la que organiza la revista Vanity Fair desde hace 26 años. A ella van los actores y directores pero también políticos, empresarios y miembros de las monarquías europeas que no quieren perderse la oportunidad de estar allí.

“No hay una sección vip sino que es una sola habitación llena de las personas más notables del mundo. Quizás sea eso lo que hizo que esta fiesta sea tan concurrida todos los años y que todos quieran estar en ella”, escribió para describir el evento el periodista Frank DiGiacomo, quien se especializa en escribir sobre la industria cinematográfica de Hollywood.

Con el paso del tiempo la fiesta se hizo tan popular que comenzó a eclipsar a la organizada por la Academia. Por eso el año pasado se generó una polémica cuando se reveló que varios agentes publicitarios que trabajan en Hollywood “boicotearon” el evento organizado por Vanity Fair asesorando a sus clientes para que no fueran porque “ya no tenía el mismo glamour que otros años”. Esto desencadenó grandes discusiones en la industria que solo demostraron que las fiestas en torno a los Oscar tienen el mismo nivel de relevancia e importancia que los propios premios.

El argentino nominado

Argentina tiene una larga historia con los premios Oscar. Ya sea ganando la estatuilla, como fue el caso de La historia oficial o El secreto de sus ojos, o demostrando que en el país se desarrollan profesionales que destacan dentro de la industria cinematográfica.

En esta oportunidad es Pablo Helman quien representa esto. Especialista en efectos especiales está nominado en la categoría Mejores Efectos Especiales. El y su equipo, del cual forman parte también los argentinos Nelson Sepúlveda y Leandro Estebecorena, fueron los encargados de liderar a quienes hicieron los efectos en El irlandés, película dirigida por Martin Scorsese y protagonizada por Robert De Niro y Al Pacino. La labor fue tan destacada que generó la nominación y la posibilidad de obtener la estatuilla.

Helman nació en Buenos Aires en 1959 y es reconocido dentro del rubro efectos especiales por su participación en películas como La guerra de los mundos, Munich (ambas dirigidas por Steven Spielberg) y El día de la independencia.