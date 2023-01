Keityn tiene 26 años y creó la frase: “Las mujeres ya no lloran, facturan”

“Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”, canta Shakira en la famosa Session#53 y para mucha gente, esa frase es un himno en sí mismo. Y si bien la pasionalidad que conlleva toda la letra de ese hit no dejaría duda que fue generada por la propia Shakira, no fue así. La cantante contó con la ayuda de un coterráneo suyo, de 26 años, Kevyn Mauricio Cruz Moreno, más conocido como Keityn. Él fue el responsable de ubicar “Las mujeres ya no lloran...” en la famosa canción.

A su edad, Keityn ya trabajó en la composición de canciones con artistas como Maluma, Juanes, Karol G, J Balvin, Ed Sheeran e hizo un featuring con Ricky Martin, entre otros. En el caso específico de Shakira, él también como coautor de las otras dos canciones de la “trilogía del desamor”: Te felicito y Monotonía.

Frontal. “Shakira siempre va a cantar lo que siente; quiere mostrar lo que ha vivido”, dijo Keityn a canal Molusco TV en lo que fue la primera entrevista donde él develó cómo fue componer la Session #53 mano a mano con su famosa compatriota. “Ella no es como otras artistas que lo mismo están o no despechadas, te sacan una canción de despecho y te la hace sentir. Shakira tiene que vivirlo. Cuando está enamorada te hace una canción de amor, cuando está despechada, te hace una canción de despecho porque quiere demostrar lo que siente”. En el transcurso de dicho reportaje, Keityn remarcó que Shakira tenía muy en claro que su último tema sobre la separación de Gerard Piqué sería sobre el “despecho”, y por supuesto la frontalidad en la letra tendría su sello indudablemente personal. “Ella me dijo: ‘Quiero esto, esto’ y ¡pin!, la canción salió sola. Igualmente, ambos tardaron en darle forma entre dos y tres semanas. El primer encuentro de Keityn con Shakira fue en la casa de ella en Barcelona y se prolongó por tres días; luego continuaron el armado por vía telefónica.

Quién hizo qué. El primer día de trabajo Shakira llegó con una lista de todas las cosas que quería decir, y fuimos con todo”, explicó Keityn a Molusco TV. “Ella quería decir cosas, yo le ayudé a rimar, pero de la lista de cosas que quería decir y creo que quedó todo. Sí cambiamos las letras en más de una ocasión para ser más meticulosos, buscamos el punto exacto, sin pasarnos, pero tampoco queríamos sonar suaves: solamente quitamos cosas fuertes porque luego podían pasar cosas”. De las frases de la Session#53 que más circularon por quienes la consideraron controvertidas, fueron ideas de Shakira “clara-mente”, o el “yo valgo por dos de 22”.

“Lo de ‘tiene nombre de persona buena, clara-mente’, fue idea suya y entre los dos lo encajamos”, contó Keityn. “Y eso de ‘Yo valgo por 2 de 22’ nunca se me habría ocurrido a mí. Fue de ella. Es muy dura. La compositora de eso fue Shakira. Lo del ‘sal-pique’, creo que lo hice yo; llegué con una idea similar que decía ‘A ese ají le falta más pique’, y lo cambiamos a como quedó”.

Respecto de las críticas que recibió la cantante por los términos que usó en la letra para referirse Piqué y a su novia Clara, Keityn fue directo y categórico: “Si ella quiere hacerlo de esa manera, estoy totalmente de acuerdo. Está sacando música, no está haciendo nada que ella no sepa hacer”.

Hace unos días, el compositor colombiano posteó una foto junto a Bizarrap con la frase: “Yo sólo hago musica perdón que te salpique.” A los pocos minutos, el productor argentino le contestó: “Hermano, qué gusto conocerte. Espero esto sea el primero de muchos hits que hagamos juntos. Estoy seguro que así será. Sos una increible persona y más increíble artista aún. Gracias Keityn”.

Fútbol y música. Keityn nació en Cali, Colombia, pero los primeros años de su vida los pasó en un pueblo que se llama Palmira. Antes de decicarse a la música, su deseo era convertise en futbolista pero le diagnosticaron una enfermedad por la que su médico le prohibió la práctica de ese deporte porque podría provocarle problemas para caminar. Y aunque colgó los botines, un cúmulo de sesiones de fisioterapia evitaron que eso sucediera.

Fue entonces cuando la música comenzó a tener un espacio diferente en su presente. De Palmira pasa a vivir en Medellín en 2018, y es allí donde un mánager musical – Juan Camilo Vargas–, vio en él un talento para la composición musical y así comienza lo que hoy es ya una carrera profesional. Y así fue como canciones que integran el repertorio de Luis Fonsi, Karol G, Juanes, Maluma, J Balvin o Ed Sheeran, llevan la firma de Keityn.

En 2021, él quiso ponerse del “otro lado del mostrador” y lanzó su carrera como solista en con el sencillo Nueva versión”. Y sigue en ese camino sin abandonar la composición s sobre todo teniendo en cuenta que el éxito de la Session#53 no parece haber termiando y acumula visualizaciones y escuchas.