La consagración de Nicki Nicole en el difícil festival chileno

“Desde que pisé Chile no paré de sentir el cariño de todos ustedes”, dijo Nicki Nicole en la noche que marcó el cierre del Festival de Viña el Mar. “El amor que me están dando es increíble y por eso me llena de alegría volver a estar juntos en tan poco tiempo”. La cantante argentina formó parte del jurado del famoso festival junto a los artistas Juanita Parra,

Polima Westcoast, Emilia Mernes, José Luis Repenning, Daniel Fuenzalida, el actor Gonzalo Valenzuela y Eduardo Fuentes. Y por supuesto, se subió a escena. Fue allí donde tuvo la constatación de la estima fervorosa que le tienen más allá de haberse llevado dos premios: las gaviotas de plata y de oro respectivamente.

Para sorpresa de la propia Nicki, quizá el rosarino más famoso –después de Messi–, es decir, Fito Páez, le dedicó unas palabras en su show a ella que también nació en esa ciudad: “Nicki, la próxima es con vos”. Por su parte, Martín Cárcamo, conductor del festival, dijo sobre ella: “Nicki es de una sensibilidad, humildad y talento que impresiona”.

El show con el que la cantante argentina cerró Viña del Mar recorrió los temas más emblemáticos en versiones especiales que llevaron el clima desde el baile y la euforia, hasta la nostalgia y emoción. Según las reseñas de los medios chilenos, hubo momentos donde Nicki logró que el anfiteatro se viniera abajo, sobre todo cuando hizo en versión remix el tema Marisola, junto a Standly y a Cris MJ, y salió cubierta con una bandera de Argentina y Chile en sus hombros. Y al cantar Plegarias la noche se iluminó con los celulares.