La otra batalla de Guillermo Vilas se revela en un documental

“Esta es la historia del legendario tenista Guillermo Vilas y su lucha por conseguir que se revisen los rankings y se lo reconozca como el número 1 del tenis masculino”. Con esa simple pero contundente descripción se anunció el estreno de Serás lo que debas ser o no serás nada, el documental sobre Guillermo Vilas. Ya no resulta inusual ver en las plataformas producciones que cuentan la vida de un deportista. Maradona, Monzón, Fangio y Tévez son solo algunas de las figuras cuyas vidas fueron llevadas a la pantalla recientemente. Sin embargo, en el caso del tenista hay por detrás una búsqueda que no todos conocen.

Cuando Netflix lance oficialmente el documental el próximo 27 de octubre, no solo se verá un repaso por los orígenes o los grandes logros de Vilas. También se podrá observar una lucha que lleva más de cuarenta años y que tiene su punto de origen en 1977. Y es que ese año el nacido en Mar del Plata tuvo la mejor temporada de su carrera al ganar 137 partidos y obtener 16 títulos. Pero para los organizadores del ranking mundial esos logros no fueron suficientes y el argentino terminó en el segundo puesto detrás del estadounidense Jimmy Connors.

“Está en debate la restitución de su N° 1 real y este documental es la primera parte de una larga misión por la verdad”, escribió el periodista especializado en tenis Eduardo Puppo luego de anunciarse la fecha. Fue él quien acompañó a Vilas e impulsó la investigación para demostrar que ese año el argentino fue el mejor del mundo y por ese motivo en la producción se podrá ver parte de ese recorrido (ver recuadro).

Si bien Netflix mantiene en secreto la mayor parte del contenido de Serás lo que debas ser o no serás nada, Andanin Vilas, la hija mayor del tenista, dio algunas pistas al respecto. “Los dos protagonistas son Puppo y mi papá y se va a ver cómo Puppo viaja por el mundo para salvar el N° 1”, contó la adolescente de 16 años en una entrevista con la periodista Soledad Giménez. “Fueron a distintos lugares en Mónaco y tenemos mucha suerte de tenerlo”, aseguró Andanin.

No es muy común que los miembros de la familia Vilas cuenten detalles sobre su vida cotidiana pero en esa oportunidad la joven reveló algunos detalles. “En toda mi familia a la persona que más le digo te quiero y abrazo es a mi papá”, contó quien sigue los pasos de su padre y entrena para convertirse en tenista profesional. Y para finalizar, explicó que esas muestras de cariño no las tiene con el resto de los miembros de su familia. “No me pasa con mis hermanos y con mi mamá (Phiangphathu Khumueang) tampoco porque para mí es como mi amiga y nos tratamos así”.

La otra lucha. Toda la familia Vilas se encuentra radicada en Mónaco y se mantienen lejos de la exposición pública. Es allí donde el tenista enfrenta otra batalla relacionada a una patología coincidente con un deterioro cognitivo. “Sabemos que Guillermo está con problemas cognitivos desde hace tres o cuatro años. Tiene momentos en los que está perfecto y otros en los que está algo perdido”, confirmó hace algunos meses el periodista Guillermo Salatino.

Si bien no se dieron detalles al respecto y se conoció que existe una especie de “pacto” para no llevar al plano público la salud de Vilas, se informó que estaría viviendo esta patología hace ya algunos años. “Guillermo Vilas fue un ícono y hay que respetarlo”, pidió Agustín Calleri, ex tenista y actual presidente de la Asociación Argentina de Tenis, con respecto a la exposición de cualquier dato relacionado con ese tema.

Biografías. Por el momento, no parece posible que la salud de Vilas sea un tema que vaya a aparecer en el documental. No ocurre lo mismo con varios testimonios de figuras internacionales del tenis que aceptaron dar su punto de vista sobre la carrera del argentino. Roger Federer, Rafael Nadal, Gabriela Sabatini y Björn Borg son algunos de los deportistas que estarán presentes en Serás lo que debas ser o no serás nada.

El encargado de dirigir el proyecto fue Matías Gueilburt. No es la primera vez que él encabeza producciones audiovisuales sobre la vida de argentinos famosos ya que entre su filmografía se encuentra Francisco, el jesuita y Ernesto Guevara, también conocido como el Che. Además, Nicolás Guelburt, guionista de reconocidos films nacionales como Los paranoicos y La Araña Vampiro, también participó en la creación del proyecto.

Con el creciente interés del público por las biografías de deportistas famosos, las plataformas utilizan distintos formatos para contar las historias detrás de esas vidas. Desde series ficcionadas con actores famosos hasta extensas biopics, los realizadores intentan encontrar nuevas formas de narrar este tipo de proyectos. En el caso de Serás lo que debas ser o no serás nada, se trata de una película documental de 90 minutos de duración que transita por las distintas etapas de la lucha por conseguir el deseado N° 1 del ranking.

Y esto no solo aplica para deportistas argentinos sino también para los internacionales. Sin ir más lejos, The Last Dance, el documental de diez episodios donde se muestra la última temporada de los Chicago Bulls comandados por Michael Jordan logró un gran éxito internacional. Eso terminó de comprobarse el último domingo cuando recibió el premio Emmy a Mejor Serie Documental o No Ficción superando a otros productos que también tuvieron relevancia internacional en 2020, como Tiger King, Hillary y American Master.

El hombre detrás de Vilas

Eduardo Puppo tomó como propia la lucha de Guillermo Vilas para ser reconocido como el N°1 del ranking en 1977. “Un abrazo grande a él y a su equipo por la lucha incansable”, le escribió el propio tenista a modo de agradecimiento. Y es que hace más de una década que Puppo emprendió esta cruzada llevando a cabo investigaciones e incluso confrontando a las corporaciones deportivas que se dedicaban a controlar las estadísticas en ese momento.

El resultado fue un largo archivo con todos los resultados que conformaron los rankings del tenis masculino entre 1973 y 1978. Todo eso se podrá ver en el documental y será una de las herramientas de Vilas para argumentar su posición. “Gracias a todos los que trabajaron para lograrlo y al equipo que continúa por la vía burocrática”, finalizó Puppo en la única declaración que hizo a través de sus redes sociales.