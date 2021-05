Lanata zafó del covid en Miami pero tuvo una infección urinaria

El regreso a la televisión se verá demorado. También su retorno a la Argentina desde Miami. Al cierre de esta edición, Jorge Lanata seguía internado en el Mount Sinai de Miami Beach, por suerte ubicado no muy lejos de donde el periodista y su mediática novia estaban alojados, el Faena Hotel. Lanata había viajado a la Florida para cumplir compromisos laborales con Disney y también por material para su ciclo televisivo 2021. Según se dijo en su momento, él iba a grabar unos documentales para esa señal. PERFIL consultó con la sede argentina de Disney pero hasta el momento no había información prensable –disponible– sobre qué contenido grabó el conductor y cuántos programas.

La información acerca de lo que motivó su internación la canalizaron a través de varias caras del multimedio del que Lanata es empleado premium. Oficialmente, aclararon que se trató de una infección urinario y que no se trataba de coronavirus. Esto último es algo que se sospechó al principio. Pero no, a Lanata no se le podrá aplicar el refrán adaptado a la coyuntura: “Ver Miami e dopo covid”. Una ironía surgida cuando varios famosos y no tanto tuvieron que demorar su regreso de vax-trip (viaje para vacunarse) porque tuvieron coronavirus.

Que no, que sí. Antes de viajar a Miami para cumplir con ese compromiso laboral, Lanata había comentado en una entrevista que no era su intención vacunarse allá. Tampoco era de quienes criticaban a quienes ya lo habían hecho. Pero con una estadía prolongada en la Florida y dado que desde hace poco más de un mes había vacunas disponibles y en Capital Federal todavía no había turnos para su franja etaria, el periodista se la aplicó. Ya vacunado, no pudo con su genio y ante una Mariana Fabbiani que solo podía reír, Lanata explicó con su “ironía” que si se hubiera vacunado en Argentina, tendría que “esperar seis años para que me den la segunda dosis”. Como sea, sigue internado y acompañado por su mediática novia, Elba Marcovecchio. Con ella incluso pasó el Día de la Madre; en Estados Unidos se celebró el domingo 2 de mayo. Ambos invitados a un almuerzo festivo por Alan Faena y toda su familia.