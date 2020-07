Laura, Inés y Mercedes: el equipo más importante de Marcelo Bielsa

“Mis afectos más cercanos están en Argentina. Mi mujer y mis hijas comparten el estrés que siento en el campo y en estos momentos la ligazón aumenta”, aseguró Marcelo Bielsa en la conferencia de prensa previa al último partido de la temporada. Su equipo, el Leeds United, es campeón y cuando se reanuden las competencias jugará en la primera división del fútbol inglés. Una vez alcanzado el objetivo comenzaron a trascender festejos con los jugadores y fans del club pero también hubo llamados de alegría con su círculo más íntimo.

Al igual que Bielsa, tanto su esposa, Laura Bracalenti, como sus hijas, Inés y Mercedes, mantienen un bajo perfil en lo que respecta a su vida privada. Las tres mujeres viven en Rosario y por la pandemia no pudieron viajar a Inglaterra para compartir con él este momento. Sin embargo, eso no impidió que siguieran las últimas fechas del torneo con entusiasmo y acompañando al entrenador a la distancia.

Laura es arquitecta (como su cuñada María Eugenia Bielsa, ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación), tiene un extenso recorrido académico y desempeña su profesión en la Universidad Nacional de Rosario. Si bien aborda distintas áreas de trabajo, se dedica particularmente al estudio del ambiente humano. En los últimos años ha escrito varios textos que fueron bien recibidos por sus colegas y otros profesionales. Además, ha realizado algunas entrevistas audiovisuales donde ejerce un rol de comunicadora y divulgadora al interrogar a expertos sobre temas relacionados con su campo de investigación.

La relación con el ex futbolista y actual técnico comenzó a fines de la década de 1980 y fuentes cercanas a la pareja aseguraron a PERFIL que existe entre ellos un profundo amor. “Mi esposa me ordenó que sonriera y los mirara a los ojos”, indicó entre risas en 2017, cuando llegó al club francés Lille. No son muchas las ocasiones en las que Bielsa habla de su familia públicamente pero cada vez que lo hace se permite una risa alegre que tampoco suele ser frecuente en él. Tanto Laura como sus hijas viajaron a Inglaterra en diciembre para pasar Navidad y Año Nuevo. Luego regresaron al país justo unos días antes de decretarse la cuarentena y desde entonces no se han vuelto a ver personalmente.

Deportista. La primera hija del matrimonio se llama Inés y nació en 1989. Quienes la conocen destacan su pasión por el deporte, su compañerismo y su timidez. Desde pequeña demostró aptitudes para el hockey y su carrera inició en el Club Gimnasia y Esgrima de Rosario. Con el tiempo se convirtió en capitana y una de las jugadoras más destacadas del equipo femenino. Por su rol y talento, dio varias entrevistas al final de encuentros importantes y, fiel al estilo de la familia, siempre se enfocó en los aspectos del juego. Solo en diciembre de 2019, cuando el equipo salió campeón de varios torneos y coronó uno de los mejores años de su historia, Inés contó algunos detalles de su vida privada. “Mi papá siguió el partido desde Inglaterra. Pidió que le fueran mandando información minuto a minuto por teléfono desde las gradas”, señaló en una entrevista que realizó con la periodista Vanesa Valenti.

Según indicaron a PERFIL desde el club, Inés comenzó a jugar allí desde chica y siempre fue una gran referente para el plantel de hockey. Este año decidió retirarse para poder dedicarle más tiempo a su profesión aunque el hockey continúa siendo una parte importante de su vida.

Al igual que su madre estudió en la Universidad Nacional de Rosario pero ese no es el único aspecto que la une con ella. Laura Bracalenti también fue jugadora de hockey en Gimnasia y Esgrima de Rosario durante su juventud. De hecho, realizó giras con el equipo y disputó algunos torneos importantes a mediados de la década de 1980.

Artista. Mercedes es la segunda hija de la pareja y nació en 1991. Al igual que el resto de la familia Bielsa es de bajo perfil y si bien tiene presencia en las redes, las utiliza para difundir su labor diaria. A diferencia de su hermana, ella no está dedicada al deporte sino que su pasión pasa por el arte y, sobre todo, por el teatro. Es dramaturga, directora y productora de obras en Rosario y durante los últimos años expuso varios de sus proyectos en distintos espacios de la ciudad. Las obras recibieron buenas críticas tanto por su desarrollo como por su puesta en escena y la joven se muestra feliz de poder llevar adelante esas producciones.

Una de las más destacadas se llamó Éxodos y se presentó en la Escuela de Teatro y Títeres de la ciudad de Rosario. “Cinco finales sin ningún principio. Restos de una historia. Relatos de lo que quedó”, se podía leer en la sinopsis que se difundió antes del estreno. El proyecto contó con Mercedes como directora y un equipo que incluía a cinco actores y actrices.

Como su padre, la joven se autodescribe como analógica y ávida lectora. Recientemente comenzó a dedicarse a la escritura y uno de sus textos más recientes es una crónica sobre poesía que se publicó en un medio feminista autogestionado y digital. Además, en el escrito expone una entrevista que realizó y, al igual que su madre con la arquitectura, demuestra que el rol comunicacional es uno de sus fuertes.

La relación en cuanto al éxito y el fracaso de Marcelo Bielsa con sus jugadores se replicó con sus hijas durante su crianza. “A mis hijas, si fracasan en un examen, lo único que observo es si estudiaron lo suficiente. Si no tuvieron estatura psíquica para expresar lo que sabían, si estaban nerviosas, o lo que sea, yo no digo: ‘Mirá, todo lo que hiciste no sirve para nada porque no dispusiste de tu saber’”, comentó una vez hace ya varios años.

Futuro. Luego del partido que disputó el Leeds el miércoles pasado, el “Loco” comenzará un periodo de descanso. Probablemente se quede en Inglaterra ya que el viaje a Argentina es complicado por el contexto de pandemia. De todas formas, y más allá del lugar en el que se encuentre, el rosarino continuará abocado a su labor diaria. Quienes lo conocen intuyen que ya está pensando en el debut del equipo en la Premier League y algunos nombres de jugadores empezaron a sonar como posibles refuerzos. Aún no hay nada realmente definido pero nadie querrá perderse la próxima aventura de uno de los directores técnicos más queridos.

Identikit

◆ Marcelo Bielsa nació en Rosario en 1955.

◆ Su carrera como futbolista fue corta pero llegó a debutar en primera división en 1976.

◆ Antes de retirarse inició el profesorado de Educación Física y luego de recibirse se dedicó a ser técnico de fútbol.

◆ En Argentina fue campeón con Newell´s y con Vélez Sarsfield.

◆ Es hermano de Rafael Bielsa y de María Eugenia Bielsa, ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación.